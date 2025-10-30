Attentati in serie, Pitz’e Serra ha paura 

Non ci sono più i segni dell’attentato di qualche giorno fa, davanti all’agenzia immobiliare Tecnocasa sotto il porticato in via Cecoslovacchia. Quello che resta però nel quartiere di Pitz’e Serra sono la paura e la preoccupazione. Perché tre episodi in nemmeno un mese contro le attività della zona non possono sembrare solo un caso fortuito.

Escalation

Prima l’esplosione davanti a una pizzeria in via Lussemburgo, poi appunto l’ordigno artigianale fatto esplodere davanti all’agenzia immobiliare e infine, soltanto due giorni dopo, il tentativo di spaccata contro la vetrina di un’agenzia di viaggi non ancora aperta in via Danimarca. Troppo in troppo poco tempo, per non far pensare e temere tutte le altre attività che gravitano nel quartiere.

«Ci sembra strano tutto quello che sta accadendo perché finora non ci sono stati gravi problemi qui intorno», dice Ivana Ibba, del negozio di animali Piccoli Amici Pet in via Portogallo, «per quanto mi riguarda trovo che sia una zona tranquilla. Però che tre episodi così ravvicinati mettono paura e ansia un po’ a tutti. Noi ci proteggiamo come possiamo con le telecamere, con gli antifurti e poi il portico è illuminato tutta la notte». La farmacia Martinez si trova a pochi passi dall’agenzia immobiliare davanti a cui è stato sistemato l’ordigno artigianale. «Eravamo di turno quella notte», racconta la titolare Valentina Deidda, «ovviamente la dipendente era chiusa dentro ma ha sentito il botto fortissimo e poi rumore di ferraglie e di serrande e si è spaventata tantissimo. Poi la mattina dopo abbiamo saputo cosa era successo. Anche da noi ogni tanto c’è qualche furto ma mai episodi così gravi. Non penso nemmeno che si tratti di gente della zona».

La preoccupazione

E se all’agenzia immobiliare nessuno ha voglia di parlare, qualcosa dice il titolare del bar che sta proprio a fianco Luca Zanda: «Quella notte noi avevamo già chiuso abbiamo saputo in seguito cosa era successo. La preoccupazione c’è ma io penso che anche quello che è accaduto sia figlio dei tempi che corrono. Prima si faceva a cazzotti, adesso si esce con i coltelli. Prima si imbrattavano i muri adesso si mettono le bombe. Manca l’educazione di base, c’è troppa violenza».

Il quartiere

Pitz’è Serra è un quartiere cresciuto in fretta. Prima solo dormitorio, poi più vissuto dai residenti che diventati per lo più anziani non si spostano più per andare al lavoro. Ma è anche un quartiere con tante realtà: da quelle più povere a quelle più benestanti. «Atti di vandalismo ce ne sono sempre stati», commentano dal bar di via Portogallo, «ma questi ultimi casi di sicuro fanno pensare. Speriamo che episodi del genere non si verifichino più».

