Attentati in serie, il sindacato di polizia chiede rinforzi 

Emergenza attentati in Baronia. Il sindacato di polizia Equilibrio sicurezza lancia un appello a tutte le istituzioni. «Gli attentati incendiari alle autovetture in sosta tra Siniscola, Posada e dintorni si susseguono ormai da un anno – dice il segretario generale di Es, Vincenzo Chianese – e hanno creato un'intollerabile clima di pesantissima intimidazione in tutta la cittadinanza e non solo. Il fenomeno è diventato ancora più grave da quando è stato usato esplosivo contro auto di proprietà di appartenenti alle forze di polizia, alzando così il livello della minaccia indirizzata verso l’intera comunità locale». Chianese sollecita le autorità perché arrivino a Siniscola sufficienti unità dotate di idonea esperienza investigativa e adeguata conoscenza del territorio. Con lui anche Giovanni Cabras di Es Polizia Nuoro e Sardegna: «L'unica risposta giunta fino a oggi proviene dalla Questura ed è inadeguata perché con l’invio temporaneo di una sola unità il problema è identico. Estendiamo il nostro appello ai rappresentanti di tutte le istituzioni e livelli per dare un impulso determinante alle attività di contrasto a un fenomeno che si va facendo di giorno in giorno più grave ed intollerabile». (g. pit.)

