Attentati e furti, vigilanza potenziata 

I recenti furti e attentati hanno fatto suonare il campanello d’allarme. A Baccasara la sicurezza vacilla, con gli imprenditori preoccupati per l’ultima raffica di episodi criminali». Il Consorzio industriale sta studiando soluzioni adeguate a sollevare il livello sicurezza tra le strade e i capannoni. «Un bando per la vigilanza», annuncia Franco Ammendola, presidente dell’ente di governo di Baccasara. «Ma - puntualizza il capo del Consiglio di amministrazione consortile - è un percorso che abbiamo intrapreso da tempo, ancor prima degli ultimi episodi accaduti nella zona». Invero, gli istituti di vigilanza operano già a Baccasara con servizi dinamici su richiesta delle aziende, ma il bando prossimo alla pubblicazione sarà più articolato e garantirà un servizio più costante: «Gli insediati - chiarisce Ammendola - pagheranno una quota al Consorzio che garantirà delle ronde costanti e puntuali. Resteranno attivi anche le altre prestazioni commissionate dalle singole aziende, ma noi offriremo un servizio di copertura capillare affidando l’appalto a una società specializzata in modo da garantire una sicurezza ancor più elevata». Baccasara sarà dunque super sorvegliata, proprio per disincentivare azioni delinquenziali come quelle accadute nelle ultime settimane. Prima gli assalti a una lavanderia, a un’officina e al centro commerciale Trony, poi il raid incendiario, di origine dolosa (lo confermano i filmati), nei confronti di un chiosco di frutta e verdura avvenuto due notti fa. In questo caso soltanto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’attività commerciale venisse distrutta dalle fiamme.

RIPRODUZIONE RISERVATA