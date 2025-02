Attentati di fuoco, a Siniscola e Posada ora è allarme rosso 

La scia di violenza registrata a Siniscola con una catena di intimidazioni si allarga a Posada dove viene preso di mira un carabiniere: una bomba, deposta nella sua vettura, esplode e provoca notevoli danni. Non è il primo rappresentante delle forze dell’ordine finito nel mirino dei criminali visto che a Siniscola, appena due notti fa, un incendio distrugge il Nissan Pajero di un militare della Guardia di finanza. Atti slegati forse, come tutti gli altri della lunga catena registrata a Siniscola già nel 2024 e in questo primo scorcio del 2025. In ogni caso di una gravità tale da suscitare una crescente preoccupazione.

Esplosione

L’ordigno collocato sotto l’auto del carabiniere è stato fatto esplodere a San Giovanni di Posada davanti all’abitazione del militare. Erano circa le 5 di ieri quando un forte boato ha fatto sbalzare gli abitanti. In pochi attimi è apparsa la gravità di un gesto che resta misterioso, ma si aggiunge alla catena di intimidazioni che da un anno a questa parte a Siniscola creano tanta preoccupazione e fortissimo sdegno. Teatro dell’ultimo atto criminoso è Posada, anche se la vittima presta servizio nella squadriglia di Monte Pizzinnu.

Tanti danni

A San Giovanni ieri mattina solo per puro caso non sono rimaste coinvolte persone, visto che l’esplosione è avvenuta a poche decine di metri dalla strada che collega Posada a La Caletta, sempre molto trafficata. L’ordigno, sistemato nel motore dell’Audi A3 del militare, ha gravemente danneggiato anche altre due auto posteggiate a poca distanza, nel piazzale. In pochi minuti la zona si è illuminata delle luci blu dei lampeggianti delle auto delle forze dell’ordine, arrivate sul posto in gran numero. Subito sono giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area interessata dall’esplosione. Poco più tardi sono arrivati da Nuoro gli artificieri del comando provinciale dell’Arma, mettendosi subito all’opera per cercare anche il più piccolo indizio che possa dare una mano alle indagini.

Escalation a Siniscola

Qui da settimane sono fortemente aumentate le attività di controllo e di prevenzione da parte delle forze dell’ordine per far fronte all’escalation di attentati. Solo nel nuovo anno si sono contati sei blitz incendiari contro altrettante auto. Un dato di per sè già fortemente allarmante che, se aggiunto a quello alle 33 auto bruciate nel corso del 2024, dà un quadro del pesante clima che sta vivendo a Siniscola (in passato anche il sindaco Gianluigi Farris è finito nel mirino).

Le reazioni

Il sindaco di Posada Salvatore Ruiu, appena appresa la notizia della bomba esplosa, si è recato a San Giovanni per esprimere vicinanza e solidarietà al carabiniere colpito dal drammatico blitz dinamitardo. «Sono molto preoccupato per quanto accade - dice Ruiu - questo è un gesto gravissimo che alza ancora di più il livello di tensione non solo a Siniscola, ma in tutto il territorio. Auspico che i responsabili di tali atti vengano presto assicurati alla giustizia». C’è da chiedersi se chi agisca non stia superando la linea rossa. Certo è che il salto di qualità del grave fenomeno delle intimidazioni è evidente e la comunità di Siniscola, nella stragrande maggioranza onesta e laboriosa, si sente stanca di subire atti di questo tipo. La situazione è seguita con attenzione dalla prefetta di Nuoro Alessandra Nigro che tre settimane fa ha fatto tappa a Siniscola per incontrare gli amministratori comunali. Nonostante gli appelli al dialogo e il potenziamento dei controlli, gli attentatori non hanno abbassato il tiro. Negli ultimi giorni hanno rivolto l’attenzione contro i rappresentanti delle forze dell’ordine: giovedì la prefetta ha riunito a Nuoro i sindaci sollecitando più telecamere per garantire maggiore sicurezza nelle realtà urbane.

