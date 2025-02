Attentati, Deidda rimarca l’attenzione del Governo 

Mentre le indagini cercano di far luce sull’ondata di attentati che stanno sconvolgendo la quiete a Siniscola e nei paesi vicini territorio, culminata con i due raid verso uomini dello Stato, si moltiplicano le reazioni di sdegno e di condanna contro ogni forma di violenza. Oltre al mondo culturale e agli amministratori comunali, anche i movimenti politici censurano ogni tipo di intimidazione. La segretaria provinciale del Pd Marilisa Marongiu si allinea alla preoccupazione espressa da più parti, comprese le sigle sindacali di polizia: «La grave situazione di insicurezza che da oltre un anno sta colpendo Siniscola e l’intera area della Baronia – scrive la segretaria provinciale dei Dem – non può essere ignorata». Nel condannare con fermezza qualsiasi forma di violenza Marongiu ribadisce la disponibilità del Pd a sostenere in ogni l’amministrazione comunale di Siniscola «che ha il compito di assumere le prime iniziative concrete». Fratelli d’Italia, con una nota del deputato Salvatore Deidda sottolinea la grande attenzione del Governo verso il caso Siniscola. «Siamo solidali con gli amministratori e le comunità colpite, oneste e laboriose – dichiara Deidda – questo governo ha invertito la tendenza alle assunzioni rimuovendo ogni blocco al turnover». (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA