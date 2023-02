Attentati, Consiglio comunale aperto 

«Sono anni che si ripetono eventi che riguardano il patrimonio sociale, eventi gravi che colpiscono i nostri imprenditori e non solo», scrivono i consiglieri Mulas e Bamonti, secondo i quali non si tratta certo di “incidenti”, ma di atti dolosi che colpiscono auto, attività e aziende che, nello specifico, si occupano di raccolta dei rifiuti. Una scia di episodi gravi che non possono passare inosservati e devono farci riflettere su quanto sta accadendo nel tessuto sociale e produttivo del Comune di Alghero». L’Udc e i Riformatori Sardi propongono una seduta dell’Assemblea civica interamente dedicata a questo fenomeno.

Atti intimidatori e imprese nel mirino. Dopo l’ultimo attentato incendiario ai danni della Ecopramal, sabato scorso, i gruppi di maggioranza Udc e Riformatori Sardi hanno lanciato l’allarme sicurezza chiedendo un Consiglio comunale aperto, «per tenere alta l’attenzione su ciò che sta accadendo».

Nella notte, infatti, ignoti hanno appiccato il fuoco alla sede di una società specializzata nella raccolta, trasporto e riciclo dei rifiuti speciali che opera nell’area industriale di San Marco, distruggendo i mezzi, gli impianti e il materiale che si trovavano nel piazzale esterno. Ancora da chiarire il perché di tanto accanimento nei confronti di una ditta giovane, ben inserita nel settore del riciclo e dei servizi di consulenza ambientale.

È la terza volta che l’impresa subisce la visita di malviventi. E non è la sola. Sempre nella cittadella industriale di San Marco un’altra società di riciclo di metalli, la EcoOpera, nel maggio scorso era stata bersaglio degli incendiari. Qualcuno infatti si era introdotto nel capannone armato di liquido infiammabile. Alla stessa società, gestita da marito e moglie, nel 2019 era stato incendiato un camion.

I consiglieri

«Sono anni che si ripetono eventi che riguardano il patrimonio sociale, eventi gravi che colpiscono i nostri imprenditori e non solo», scrivono i consiglieri Mulas e Bamonti, secondo i quali non si tratta certo di “incidenti”, ma di atti dolosi che colpiscono auto, attività e aziende che, nello specifico, si occupano di raccolta dei rifiuti. Una scia di episodi gravi che non possono passare inosservati e devono farci riflettere su quanto sta accadendo nel tessuto sociale e produttivo del Comune di Alghero». L’Udc e i Riformatori Sardi propongono una seduta dell’Assemblea civica interamente dedicata a questo fenomeno.

«Le forze dell’ordine stanno facendo quanto possibile con ripetute indagini e controlli sul territorio – precisano i due consiglieri - ma chiediamo di aumentare gli sforzi per fare chiarezza e provare a restituire tranquillità a questa cittadina turistica». I rappresentanti della maggioranza hanno infine espresso vicinanza e solidarietà ai titolari dell’impresa di San Marco finita nel mirino degli attentatori .«Siamo disponibili per qualsiasi sostegno necessitino, per quanto possibile, da parte nostra come consiglieri comunali».

