«Attentati, basta operazioni ad alto impatto»  

Mentre polizia e carabinieri cercano di dare un volto agli autori del blitz che tra Orgosolo, Arzana e l’11 febbraio scorso a Fonni hanno distrutto quindici autocompattatori destinati alla raccolta differenziata, sulla questione sicurezza e controllo del territorio scoppia la polemica. Critiche dal segretario nazionale del sindacato di polizia Es, Vincenzo Chianese. «I nuovi attentati dimostrano - sottolinea Chianese - che la recrudescenza delle attività criminali nel Nuorese non si combatte con qualche intervento tampone che non va al cuore del problema che, in Barbagia come nella Baronia, in Ogliastra come nel Marghine è sempre lo stesso: la paralisi delle attività investigative che l’operazione ad “alto impatto” in atto a Siniscola non risolve, ma aggrava». Giovanni Cabras, della segreteria di Nuoro, sottolinea: «Occorre un’immediata inversione di tendenza».

