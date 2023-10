Attenta Torres, c’è il Pontedera 

Sassari. «Saranno fondamentali gli uno contro uno in mezzo al campo». Così il tecnico Alfonso Greco presenta la gara odierna contro il Pontedera. Si gioca alle 14 col conforto di almeno 4 mila spettatori al “Vanni Sanna”. La squadra sassarese non è più a punteggio pieno dopo il pareggio di Perugia, ma resta capolista solitaria e tornare subito alla vittoria varrebbe come messaggio chiaro: la fuga non è ancora finita.

Il Pontedera arriva a Sassari col decimo posto e un bilancio fatto di due vittorie casalinghe (2-0 al Sestri levante e 4-0 al Rimini), le uniche partite dove non ha preso gol; tre pareggi, due esterni a Perugia e Arezzo, uno interno con Recanatese; tre sconfitte, contro Fermana 1-0, Cesena 3-1 e Pineto 4-1. L’allenatore è Max Canzi, ex di Olbia e Cagliari Primavera, che l’anno scorso ha rivitalizzato il club dopo una pessima partenza.

Greco è sicuro: «Ci aspetta un’altra partita complicata contro una squadra ben messa in campo, che attacca con tanti uomini e ha il centrocampista Catanese che si inserisce sempre in zona offensiva. Ha un modo simile al nostro di giocare». Occhio anche a Nicastro, punta che ha segnato 3 reti come Catanese.

La Torres recupera il centravanti Diakite, assente da un mese, ma non ha ancora sciolto le riserve sul centrocampista Giorico e l’esterno Liviero, rimasti in panchina a Perugia perché alle prese con problemi muscolari. Qualche dubbio anche sul difensore Idda per la frattura a una mano.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani (Idda), Antonelli, Dametto; Zecca, Cester, Kujabi (Giorico), Pelamatti (Liviero); Mastinu; Scotto, Fischnaller.

