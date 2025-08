«Attendere prego»: trovare un taxi è un terno al Lotto 

Attendere, prego. Attendere prego. Attendere, prego. Per dare il reale senso dell’attesa questa pagina dovrebbe per intero riportare solo queste due parole: Attendere, prego . Alla fine della lettura forse qualcuno vi dirà se e quando arriverà il taxi. Ma siccome non si può, fidatevi sulla parola: dopo un’estenuante attesa non è mica detto che poi finalmente vi diranno quale taxi verrà a prendervi. Ed è ciò che accade in città da almeno un mese con una frequenza impressionante. Si aspetta ma poi si è costretti a rinunciare perché nessuno ti darà una riposta in tempi ragionevoli. E a volte quella risposta mai arriverà.

Il taxi non è un vezzo. Spesso è necessità: auto improvvisamente in panne ma bisogna correre al lavoro (il bus non ti garantirà la stessa celerità), sei anziano e/o devi andare in ospedale (il bus se sei disabile non è il massimo) eccetera eccetera. Un residente si arrangia implorando parenti o vicini. Il turista è fregato: potrà bestemmiare quanto vuole, attendere nelle piazzole, ma non ci sarà nulla da fare perché i taxi sono insufficienti.

Peggio va a chi chiede di essere preso in una via con dicitura in sardo, siccome il centralino è nazionale si è costretti e scandire le lettere anche se la tentazione sarebbe rispondere: Ah, non ha capito? Attendere, prego .

