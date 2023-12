«Atteggiamento anti-sindacale alla Asl» 

«Si chiudono i reparti, si riorganizza il personale e le organizzazioni sindacali non vengono mai coinvolte. Arriveremo al punto di dover presentare una denuncia per attività anti sindacali». Così la segretaria generale della Fp Cgil Sardegna Sud Occidentale, Monica Secci, punta il dito sull’operato dell’Asl Sulcis, rea a suo modo di vedere di non rispettare le norme contrattuali che prevedono una corretta informazione alle organizzazioni stesse.

«Perché per riuscire ad ottenere dei ragguagli riguardo alle riorganizzazioni dei reparti e a tutte le dinamiche concernenti i riassetti, siamo costretti a chiedere lumi ai lavoratori. - spiega Secci - È un paradosso che deve necessariamente essere risolto perché si tratta di una carenza di comunicazione che lede tutte le parti coinvolte».Per la segretaria territoriale della Fp Cgil si è arrivati ormai ad un punto dove le stesse organizzazioni sindacali si ritrovano di punto in bianco con la comunicazione della chiusura dei reparti e della ridistribuzione del personale, senza che vi sia stata la possibilità di un confronto: «Vengono prese delle decisioni per poter garantire l’assistenza ai pazienti. - spiega - senza considerare la garanzia del riposo psicofisico dei lavoratori. Ci ritroviamo di fronte al fatto compiuto senza poter far più nulla, quando sarebbe necessario confrontarsi. E la Regione nulla sta facendo affinché i medici e gli operatori rimangano a lavorare nelle periferie».

Dello stesso parere Carlo Pintus, segretario generale della Cisl Fp Sulcis: «La direzione generale continua a prendere delle decisioni a porte chiuse. - dichiara - Ogni qualvolta ci sia stata una convocazione per la presentazione dei piani aziendali, abbiamo sempre invitato la direzione a coinvolgerci, ma alle riunioni sono sempre stati presenti soltanto i primi cittadini». Pintus spiega come negli ultimi anni il territorio abbia perso il 60 percento dei propri servizi sanitari pubblici e non si riesca più a rispondere alle necessità degli utenti: «La parte politica non sta svolgendo il proprio ruolo - prosegue - lascia ai direttori delle Asl la competenza per tagliare qualsiasi tipo di fondo». Efisio Aresti segretario territoriale della Uil Fpl non considera una novità le presunte ed attuali azioni anti sindacali: «Dopo che hanno praticamente chiuso il Cto e tutto continua ad andare in rovina ci si accorge ora del mancato coinvolgimento sindacale? Non si può attaccare la direttrice generale della Asl Sulcis, perché gli errori arrivano dalla Regione, che prosegue nella propria strategia errata che priverà il territorio del diritto alla salute».

