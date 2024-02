Attanasio, salta il processo ai funzionari Pam 

ROMA. Difetto di giurisdizione legato alla immunità diplomatica. Non ci sarà processo per la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e per il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio del 2021. Il gup ha disposto il non luogo a procedere per i due funzionari del Pam, agenzia dell’Onu, Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza, che erano accusati di omicidio colposo. In aula ha prevalso la tesi di riconoscere loro, secondo la consuetudine internazionale, l’immunità di funzionari legati alle Nazioni Unite. Da qui la decisione del Gup, Marisa Mosetti, che porta al proscioglimento dei due imputati e all'impossibilità di andare avanti con il processo. Ma la Procura annuncia che impugnerà davanti alla Corte d'Appello la decisione arrivata dopo un’ora di camera di consiglio. Delusi i parenti delle vittime dell’agguato nel Parco del Virunga. «Ci batteremo in ogni modo che la legge consente e in ogni luogo per arrivare a un briciolo di verità – dice Salvatore Attanasio, padre dell’ambasciatore – Secondo me è mancato coraggio. Non sono un giurista ma per i nostri legali c'erano margini». Attanasio e Iacovacci furono uccisi da almeno cinque banditi, poi condannati all’ergastolo in Congo. I due funzionari erano accusati di avere falsamente indicato nella richiesta di autorizzazione alla missione due dipendenti Pam al posto di Attanasio e del carabiniere.

