I familiari dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo nel febbraio del 2021 col carabiniere Vittorio Iacovacci, non sono più parti civili nel processo a Rocco Leone e Mansour Rwagaza, i due funzionari del Programma alimentare mondiale (Pam) accusati di omicidio colposo. Nell’udienza gup a Roma, il legale dei familiari ha comunicato che hanno trovato un accordo per il risarcimento con il Pam.