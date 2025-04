Attacco terroristico: 28 morti 

New Delhi. Hanno aperto il fuoco per le strade del Kashmir indiano, massacrando decine di turisti a Baisaran, alla periferia della nota località di Pahalgam, una cittadina dell’Himalaya spesso descritta come la “Svizzera dell’India”. Un attacco terroristico in pieno stile, riferiscono i media locali, che ha causato almeno 28 morti, alcuni dei quali stranieri e decine di feriti, per mano di un commando con almeno tre uomini abbigliati con uniformi militari che hanno operato nella tormentata regione a maggioranza musulmana amministrata da New Delhi e contesa con Islamabad. Un massacro che potrebbe aver coinvolto anche due stranieri: un italiano e un israeliano, secondo i media indiani anche se l’informazione non ha trovato conferme immediate. Il ministero degli Affari Esteri e l’ambasciata d’Italia a Delhi stanno verificando: «La polizia e le agenzie di sicurezza indiane stanno procedendo all’identificazione delle vittime e finora non hanno confermato una vittima italiana», ha fatto sapere la Farnesina mentre l’ambasciata italiana «continua il monitoraggio di tutte le fonti e continua le sue richieste alle autorità indiane».

Per la polizia locale quanto accaduto è il «peggiore attacco ai civili negli ultimi anni». A rivendicare l’azione violenta è stato il Fronte di resistenza (Trf), ritenuto un gruppo ombra della formazione armata indipendentista islamista kashmira Lashkar-e-Taiba, secondo quanto hanno riferito a News18 fonti dell’intelligence ad alto livello. I ribelli della regione contesa sono impegnati in un’insurrezione dal 1989: chiedono l’indipendenza o l’unione con il Pakistan. Il pascolo alpino, raggiungibile solo a piedi o a cavallo, è un luogo di picnic popolare tra la gente del posto e i visitatori provenienti da tutta l’India. I sopravvissuti della strage, citati dai canali televisivi indiani, hanno raccontato che gli aggressori avevano preteso di conoscere la religione dei turisti prima di aprire il fuoco, sostenendo che alcuni non erano musulmani. Le forze della sicurezza sono intervenute poco dopo l’attacco e hanno lanciato una massiccia operazione antiterrorismo. I video delle conseguenze dell’attacco mostravano persone immobili e insanguinate sedute a terra. Il primo ministro del Jammu e Kashmir, Omar Abdullah, ha condannato i fatti di sangue, definendoli un «abominio». Personalità di tutti i partiti politici si sono unite nel condannare l’atroce attacco terroristico. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha interrotto la sua missione in Arabia Saudita per rientrare in patria. L'incidente è avvenuto mentre il vicepresidente statunitense J.D. Vance, che ha espresso le sue condoglianze per le vittime, era in una visita di quattro giorni in India.

RIPRODUZIONE RISERVATA