Pakistan.
12 novembre 2025 alle 00:33

Attacco suicida, 12 morti a Islamabad 

ISLAMABAD. Il terrorismo torna a colpire a Islamabad, con l’episodio più sanguinoso dal 2008. È di almeno 12 morti e 36 feriti il bilancio di una forte esplosione avvenuta all’esterno di un tribunale della capitale pakistana: un «attacco suicida», ha dichiarato il ministro dell'Interno pakistano, Mohsin Naqvi, secondo cui l'attentatore «ha cercato di entrare» nel complesso giudiziario e, non riuscendoci, «di attaccare un veicolo della polizia all'esterno».

Per il governo nazionale non ci sono dubbi: dietro la strage c'è la mano del «terrorismo di Stato indiano».

Il ministro Naqvi ha confermato 12 morti e 27 feriti nell'attacco. Tuttavia, parlando all'Ansa, il dottor Mubashir Mushtaq Daha, portavoce del Pakistan Medical Institute Islamabad (Pims), ha precisato che 36 feriti sono stati portati presso la struttura. Il primo ministro del Paese, Muhammad Shehbaz Sharif, ha condannato l'attacco con fermezza, attribuendolo ai gruppi Fitna al Khawarij, denominazione usata per riferirsi ai talebani pakistani (Ttp), e Fitna al Hindustan, «che agirebbero con il sostegno indiano».

