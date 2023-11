Attacco sterile e difesa fragile L’Olbia preoccupa 

Olbia. La disfatta di Recanati parte da lontano. Nel 4-1 rimediato dall’Olbia domenica c’è il crollo finale, caratterizzato dai 4 gol subiti negli ultimi 20’ della sfida della 13ª giornata di Serie C, ma anche la difficoltà nel segnare una rete in più dell’avversario.

Un limite che ha caratterizzato la squadra di Leandro Greco in partite in cui di occasioni ne ha create tante, figuriamoci quando le palle gol scarseggiano, come al “Tubaldi” contro la Recanatese. Sul 2-0 la zampata di Dessena, alla seconda marcatura stagionale, poteva riaprire i giochi, ma stando così le cose, data la scarsa verve realizzativa di Ragatzu (capo cannoniere dei suoi con 4 gol) e soci, ha solo illuso i bianchi, alla sesta sconfitta in campionato. Inoltre, se da un lato le reti all’attivo salgono a 10 quelle al passivo sono arrivate ormai a quota 18, col rischio che se non si trova una soluzione all’emergenza in attacco possa subentrare, a ogni gol subito, lo sconforto di fronte all’idea di una rimonta impossibile. Forse ciò che è accaduto domenica dopo il 2-1 e che ha spinto Greco a sottolineare, nel post partita: «Quei due gol nel finale non mi sono piaciuti». Su questo e altro il tecnico romano avrà tempo per lavorare: la partita prevista domenica col Rimini è stata rinviata al 6 dicembre per gli impegni dei “nazionali” Nanni, Fabbri e Palmisani, così i galluresi hanno due settimane per preparare la trasferta del 26 novembre sul campo del Sestri Levante. Occasione nella quale potranno dimostrare di non essere la squadra vista negli ultimi 20’ del “Tubaldi”.

Intanto in classifica l’Olbia frena, con 15 punti che, mantenendo l’attuale trend, varrebbero quota 43 al termine della stagione regolare. Forse, neppure la salvezza diretta. A meno che con la svolta societaria, caratterizzata dall’ingresso della SwissPro al 70 per cento del capitale sociale, arrivi anche quella sul mercato. Oggi all’Aviazione generale dell’aeroporto di Olbia il presidente Alessandro Marino presenterà i nuovi soci, rappresentati da Benno Raber e Guido Surace. E chissà che i neo proprietari dell’Olbia non si sbilancino in merito.

