Attacco musicale a sindaca e politici 

La sindaca, la vice, il karaokista, il fotografo, la dirigente scolastica. E via discorrendo. Anzi: cantando. Da giorni a Sadali, ma non solo, passa di smartphone in smartphone un brano musicale rap che prende di mira in forma sarcastica, ma in alcuni passaggi si è toccato il limite dell’offesa personale (se non si è andati oltre), persone note e meno note del mondo politico e amministrativo del paese.

Persone note

Per prima Alice Deplano, salita al vertice del Comune grazie al successo elettorale nel voto dello scorso inizio giugno; quindi un’altra serie di personaggi dei quali non si fa il nome ma si indica, in qualche misura, la carica vera o ipotetica rivestita. Con la chiara finalità di mettere alla berlina loro atteggiamenti e comportamenti (reali o meno) ritenuti degni di critica e sberleffo.

Mistero

Misteriosa l’identità dell’autore, o degli autori, dell’iniziativa. Quantomeno a chi non vive all’interno della comunità. Iniziativa simile a quella venuta a galla di recente a Serdiana, dove un brano di sound reggaeton ha messo all’indice una quindicina di persone utilizzando frasi e riferimenti dal contenuto diffamatorio e a volte calunnioso (si parlava di spaccio, truffe, furti).

Nel caso di Sadali questo tipo di valutazione è ancora al vaglio delle forze dell’ordine: i carabinieri della stazione, che dipendono dalla Compagnia di Isili guidata dal capitano Angela Bellomo, stanno svolgendo gli opportuni accertamenti per capire chi abbia ideato il brano (non è escluso si tratti di intelligenza artificiale, nel caso resta da capire chi l’abbia istruita con quel tipo di contenuti) e se le frasi abbiano oltrepassato i limiti di critica sconfinando nell’insulto. «Nel paese dei fenomeni una sola verità, nessuno sa cosa succede ma ne parla tutta la città», si sostiene nell’ultimo passaggio del brano. «Sugli audio non dico nulla», replica la sindaca interpellata sull’argomento, «non do spazio a certi episodi. Non voglio che abbiano risalto».

Sulla strada

Ma è in corso anche un’altra serie di approfondimenti legati in questo caso alle minacce rivolte a un esponente della lista vittoriosa alle elezioni. Una frase comparsa lungo la Statale per Seui subito dopo il risultato delle urne e immediatamente cancellata. Al momento, vista la riservatezza e delicatezza del caso, nulla filtra dagli investigatori. «Condanno ogni azione di questo genere», sottolinea in questo caso la prima cittadina, «cerchiamo di placare ogni gesto, non perché non abbiamo importanza. Vogliamo un clima diverso da violenza e altro. Preferisco spendere energie su altro per quanto dispiaccia».

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