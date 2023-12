Attacco informaticoal sito dell’Aspo e al parco maddalenino 

Insieme a oltre centinaia di pubbliche amministrazione ed enti nazionali, anche Aspo è finito nella rete dei cybercriminali. Per effetto domino, un attacco hacker, sferrato l'8 dicembre, al service provider di servizi cloud WestPole Spa ha mandato in tilt il sistema dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano olbiese, rendendo inaccessibili i servizi digitali agli utenti. Dall’Aspo fanno sapere che, da preliminari comunicazioni ricevute dal fornitore, si tratterebbe di un attacco ransomware, virus che cifra l'intera infrastruttura informatica richiedendo un riscatto da pagare per decriptarla e rimuovere la limitazione.

Al lavoro per ripristinare rapidamente le funzioni essenziali, Aspo rassicura gli utenti che non risulta nessun furto dei loro dati perché l'accesso ai servizi avviene tramite Spid. Tante le segnalazioni del disservizio ricevute dall'azienda in house del Comune, soprattutto dai cittadini che hanno tentato di accedere alla pubblicazione del bando per l'assegnazione annuale dei posti auto nei parcheggi Bardanzellu (30 stalli) e San Simplicio (15 stalli), in scadenza il 15 dicembre, che sarà prorogata, e per il quale l'azienda ha avviato, per la prima volta, la digitalizzazione della procedura al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici. A subire le conseguenze della pirateria informatica, anche il Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena che invita gli utenti a prestare attenzione a comunicazioni sospette e a segnalare eventuali anomalie nell'utilizzo del sistema.

