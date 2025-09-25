Attacco in musica al mondo politico cittadino 

Quattro minuti di insinuazioni, insulti, accuse per nulla velate di corruzione, mancanza di dignità, nepotismo e ogni genere di nefandezza: ne hanno per tutto il mondo politico iglesiente gli autori e il cantante, rigorosamente anonimi, della canzone che circola da qualche giorno nelle chat degli iglesienti e che ora ha varcato i confini della città.

Il post

Accuse in primis contro l’operato del sindaco Mauro Usai, candidato alla presidenza della Provincia, ma anche contro la sua Giunta e contro i consiglieri di maggioranza e opposizione, tutti nel mirino delle durissime strofe del brano intitolato “Iglesias delle meraviglie”. Per alcuni (pochi a dire il vero) un gesto goliardico, per altri (tanti) diffamazione vera e propria contro la quale il sindaco Mauro Usai ha deciso di reagire. Lo farà nelle sedi opportune e lo annuncia con un lungo post su Facebook sotto il quale sono arrivate centinaia di attestazioni di solidarietà (raccolte anche durante il Consiglio comunale di ieri).

«Inizialmente ho pensato di tacere – ammette il primo cittadino – ma poi ho pensato che chi attacca nascondendosi dietro un muretto a secco merita una risposta affinché siano ben chiari alcuni concetti». Il primo che Usai sottolinea è che «le parole a volte possono fare più paura di un’arma» e le parole a volte arrivano «sotto forma di minacce scritte sui muri, attentati incendiari, a volte con lettere, questa volta con una canzone. Il denominatore comune è l’anonimato vigliacco». Usai nel suo lungo post unisce le emozioni del politico a quelle del padre di famiglia: «Ho sempre pensato che queste azioni facciano parte delle regole del gioco alle quali in Sardegna un po' ci si abitua e che i risultati portati ad Iglesias, fossero più importanti di qualsiasi sfregio. Così qualche volta ho denunciato e altre volte ho lasciato correre. – dice – Rispetto al passato nella mia vita però qualcosa è cambiato: ho avuto insieme alla mia compagna il dono di una figlia meravigliosa. E quando succede questo, cambia radicalmente anche lo sguardo e l’approccio su queste cose. Cominci, in effetti, ad avere paura. Non delle insinuazioni e delle diffamazioni che non hanno nessun fondamento, ma degli effetti che queste hanno sulla serenità della tua vita e dei tuoi familiari».

La violenza

Usai si sofferma sul tema della violenza partendo da un concetto chiaro e tremendamente attuale: «La violenza delle parole può causare danni gravissimi – sottolinea ribadendo quanto ha espresso nel post – Rendere virali parole così gravi senza dare la possibilità di replica, rischia di creare, anche nelle persone più fragili, un odio che spesso sfocia in violenza contro chi si pensa essere il colpevole delle proprie disgrazie. Ecco perché esistono leggi molto severe per questi reati, leggi alle quali mi appellerò perché questa volta, peraltro a pochi giorni dalle elezioni che mi vedono candidato alla presidenza della Provincia, non posso far finta di nulla davanti alla vigliaccheria e alla frustrazione che non hanno mai volto».

