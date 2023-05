Attacco implacabile, difesa senza pecche  

Nella prima frazione non accade nulla di significativo sul fronte arbitrale, emerge tuttavia la buona capacità tecnica (selezione dei falli) e disciplinare del direttore di gara che concede con intelligenza il vantaggio, non assume alcun provvedimento disciplinare e, nei minuti finali, non si fa ingannare dalla caduta in area del cosentino Martino, al limite della simulazione. Nella ripresa Abisso è protagonista di una performance in continuità col primo tempo, stesso metodo di valutazione nella selezione dei falli, spiccata personalità ma, a differenza del primo tempo, due provvedimenti disciplinari: al 83’ cartellino giallo per punire l’intervengo eccessivamente vigoroso di Obert su Finotto. Stesso provvedimento a Lapadula per il fallo su D’Urso. I 4’ di recupero sanciscono una direzione di gara di ottimo livello.