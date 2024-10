Attacco hacker senza precedenti in Iran 

Teheran. La notizia, diffusa da una fonte sulla carta autorevole del regime, non ha avuto conferme ufficiali, ma è comunque il segnale dello stato di massima allerta in cui vive l’Iran in vista di un attacco israeliano che viene considerato imminente. La Repubblica islamica, secondo l’ex capo della cybersicurezza interna, ha subito un attacco hacker «senza precedenti» contro tutti i livelli delle istituzioni, fino agli impianti nucleari, con un significativo furto di informazioni. La stessa fonte non ha precisato quando questo attacco sia avvenuto e con il passare delle ore l’assenza di conferme ha alimentato il giallo su questo annuncio.

L’unica cosa certa, al momento, è che a Teheran da giorni ci si prepara alla rappresaglia dello Stato ebraico per i missili lanciati il primo ottobre. Una rappresaglia che certamente arriverà e che sarà «letale, precisa e sorprendente», come ha annunciato recentemente il ministro della Difesa Yoav Gallant. A rivelare questa presunta maxi-violazione della sicurezza nei gangli del potere iraniano è stato Abolhassan Firouzabadi, ex segretario del Consiglio supremo del cyberspazio. «Il Governo, la magistratura e il Parlamento sono stati colpiti da pesanti attacchi informatici e le loro informazioni sono state rubate», ha affermato Firouzabadi, secondo quanto riportato dal canale tv basato a Londra Iran International. «Sono stati presi di mira - ha aggiunto - anche i nostri impianti nucleari, così come reti per la distribuzione del carburante, reti municipali, di trasporto, porti e settori simili».

Dalle autorità di Teheran non sono arrivati commenti, né da Israele è filtrato nulla. Ma nel regime degli ayatollah i riflettori restano puntati sul nemico di sempre, che dopo aver quasi smantellato Hamas a Gaza e aver inferto colpi durissimi a Hezbollah in Libano, appare intenzionato a regolare i conti anche con il Paese leader dell’asse sciita. Proprio l’ipotesi di un cyberattacco è emersa sottotraccia come una delle possibili opzioni valutate da Israele. E le parole pronunciate da Gallant nei giorni scorsi, secondo cui la rappresaglia sarebbe stata «sorprendente», potrebbero suggerire un’operazione che non preveda l’uso di bombe o missili. Ancora non è chiaro se il governo Netanyahu abbia delineato nei dettagli il piano di attacco, ma gli Stati Uniti hanno esortato l’alleato a non prendere di mira i siti nucleari e i giacimenti petroliferi iraniani. Per scongiurare impatti economici e ambientali negativi per l’intera regione.

