Attacco hacker ai distributori automatici 

Del blitz telematico a notte inoltrata si sapeva ancora poco: pare che siano stati colpiti solo i distributori di un marchio particolare, e che la scritta apparsa sui display non impedisse l’acquisto delle sigarette. Anzi: sono stati modificati, almeno in alcuni casi, addirittura i prezzi dei pacchetti, che quindi potevano essere prelevati spendendo appena 10 centesimi. La Federazione dei tabaccai ha però subito fatto sapere che chi ne avesse approfittato è passibile di denuncia; inoltre, sono state subito disattivate le macchine.

Le segnalazioni sono arrivate a partire dalle 22 di ieri, in tantissime città d’Italia, tra cui Cagliari: chi è andato al distributore automatico di sigarette, quello collocato all’esterno di molte tabaccherie, ha trovato sul display una scritta di matrice inequivocabile, “Fuori Alfredo dal 41 bis – Chiudere il 41 bis, liberi tutti libere tutte”. Evidente il riferimento ad Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto a Milano (dopo un lungo periodo trascorso nel penitenziario sassarese di Bancali) che da cinque mesi fa lo sciopero della fame per protestare appunto contro il regime di carcere duro.

In vendita a 10 centesimi

Le segnalazioni dell’hackeraggio sono arrivate da diverse parti d’Italia: oltre a Cagliari, anche Roma, Pescara, Napoli, Brescia, Mantova, Imperia e vari centri della Liguria e del Piemonte, e altri ancora.

Allarme nella Laguna

In precedenza le manifestazioni di alcuni gruppi anarchici avevano creato grande agitazione a Venezia: calli deserte, negozi e bar sprangati, una manciata di passanti per strada, la città si è blindata preparandosi alla guerriglia urbana.L’allarme era scattato dopo che gli anarchici, provenienti da varie regionie dall'estero, intendevano manifestare in Campo Santa Margherita a sostegno di Cospito, e anche in vista del processo d’appello a Mestre al lo spagnolo Juan Antonio Sorroche, condannato in primo grado a 28 anni per l’attentato nel 2018 alla sede della Lega trevigiana.

In realtà a contrapporsi a lle forze dell’ordine che hanno presidiato Venezia sono state poche decine di anarchici, con striscioni e megafoni, che ripetevano «Governo banda di criminali», «Fuori Alfredo dal 41bis».

