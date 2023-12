Attacco e difesa sotto esame 

Il conto alla rovescia è partito. Sabato è in programma l'ultima gara dell'anno contro l'Empoli in casa e il 2 gennaio la serata di gala a San Siro contro il Milan per la Coppa Italia. Ma in quello stesso giorno partirà ufficialmente il calciomercato invernale, che andrà avanti fino al 31 gennaio.

Anche il Cagliari valuta le mosse. Partendo dalla necessità di sfoltire la rosa. A oggi, infatti, Ranieri ha a disposizione ben ventinove giocatori e di questi ce ne sono alcuni che, nella finestra di gennaio, il direttore sportivo Bonato proverà a sistemare, visto che non rientrano nei piani del tecnico. E si cercherà anche l'occasione buona per rinforzare l'organico, possibilmente con giocatori pronti all'uso. Attenzione però anche ai tanti giocatori in scadenza, a partire da Nandez, che potrebbe diventare il solito tormentone di mercato.

Gli ordini di Ranieri

Il tecnico a Verona, nel dopo gara, stuzzicato sull'argomento, non si è tirato indietro: «

.Ho fiducia in questa rosa. Se arrivasse qualcuno, dobbiamo essere certi che conosce il campionato. Ho un gruppo solido e se devo prendere un giocatore per metterlo in panchina e non farlo giocare per fargli capire come giochiamo... Però più stiamo meglio stiamo, non chiudo la porta a nessuno». Tradotto: in questo Cagliari le scommesse sono già tante e se dovrà arrivare qualcuno, servono certezze da mettere subito in campo, senza dover perdere tempo con l'apprendistato di un campionato nuovo. Quindi si cercheranno giocatori che conoscano già l'Italia senza salti nel vuoto.

Sfoltimento

Ma prima di acquistare bisogna liberare qualche posto, iniziando da quei giocatori che fin qui sono stati utilizzati poco o nulla. Come Desogus, che ha recuperato dall'infortunio alla caviglia che ne ha condizionato l'inizio di stagione, e Pereiro, che resta per Ranieri uno bello e impossibile. Per entrambi, fin qui, zero presenze in campionato. E zero presenze anche per Capradossi, che ha passato i primi cinque mesi di stagione in infermeria e per il quale si valuta anche una rescissione anticipata del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Ritorno di fiamma

Tra le idee, quella di cercare un elemento di esperienza per la difesa, reparto che soffre di amnesie e che ha bisogno di certezze. E così potrebbe tornare d'attualità il nome di Palomino, argentino dell'Atalanta già vicinissimo al Cagliari quest'estate. Un trasferimento che sembrava fatto, saltato per i tempi lunghi del procedimento per doping, da cui il difensore è stato scagionato, ma con sentenza arrivata a mercato chiuso. Palomino ha visto poche volte il campo e ora è fuori per un infortunio muscolare. Di certo, per portare un rinforzo dovrebbe uscire qualcuno. Non solo Capradossi, ma anche Obert, che potrebbe andare a giocare in prestito in Serie B.

All’attacco

Attenzione anche all'attacco. «Faremo di necessità virtù», ha spiegato Ranieri, davanti ai problemi di un reparto che a gennaio perderà Luvumbo, impegnato in Coppa d'Africa, e che dovrà aspettare febbraio per ritrovare l'infortunato Shomurodov. E sotto osservazione resta Petagna, la grande delusione di questa prima metà di stagione. Arrivato per dare esperienza e gol al Cagliari, fin qui ha totalizzato 11 presenze e zero reti. Se dovesse essere trovata un'alternativa, non è improbabile che la società rossoblù restituisca il giocatore al Monza, anticipando la fine del prestito.

RIPRODUZIONE RISERVATA