Attacco e difesa lanciano la Torres 

Sassari. Seconda al giro di boa, dopo essere stata per tre mesi capolista solitaria. Si è chiuso alla grande il 2023, che segna il 120° anno dalla fondazione della Sef Torres. Il campionato riprenderà il 7 gennaio contro la Recanatese. Ecco un bilancio di metà stagione della squadra guidata dal tecnico Greco.

Equilibrio e reazione

Sono state le doti migliori. Migliore difesa del girone con 13 reti incassate, al pari del Cesena, ma anche terzo attacco con 29 reti. In pratica, per ogni gol subito la Torres ne ha realizzati due. Chi è venuto al “Vanni Sanna” (la media supera i 4mila spettatori) ha visto le avversarie segnare solo 5 volte e vincere mai. Al contrario i rossoblù hanno distribuito bene i loro gol: 15 tra le mura amiche e 14 in trasferta. La particolarità è stata la capacità di innestare la marcia alta dopo l’intervallo: 10 reti segnate nel primo tempo, ben 19 nel secondo.

Retroguardia con un jolly

Rispetto alla stagione passata il reparto arretrato si è giovato del portiere Zaccagno (una sicurezza) e dell’esperienza di Idda, levando qualche preoccupazione ad Antonelli e Dametto che hanno potuto brillare. Il jolly è Fabriani: il ventiduenne è stato utilizzato in quattro ruoli diversi: braccino destro e sinistro della difesa, esterno destro e persino esterno sinistro nella gara contro i Pineto.

Centrocampo di talento

È il reparto che ha avuto più cambiamenti. Unico sopravvissuto Liviero, determinante sulla corsia sinistra: con lui in campo è quasi sempre stata vittoria. A destra il suo omologo Zecca è stato altrettanto fondamentale. In mezzo il cervello di Giorico a dettare i tempi e la profondità delle giocate.

I suoi partner in ordine decrescente di presenze sono stati: Mastinu, trequartista arretrato in mediana, Cester, un giovane già maturo, e Kujabi, schierato anche sulla fascia quando era assente Liviero.

Due gemelli e un capitano

In attacco i gemelli del gol sono Ruocco e Fischnaller, 8 reti a testa. Lo scugnizzo napoletano, utilizzato da trequartista, ha segnato in otto partite diverse risultando il più costante, mentre l’esperta punta altoatesina ha firmato due doppiette di fila contro Vis Pesaro e Gubbio. Il capitano Gigi Scotto ha aperto la stagione segnando la rete della vittoria contro la Recanatese e ha chiuso il girone d’andata col gol-partita contro il Pineto. Peccato per i problemi muscolari di Diakité, costretto a saltare la metà delle partite.

