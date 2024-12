Attacco e difesa, adesso serve un vero grande salto di qualità  

Tre sconfitte di fila, solo Parma e Verona si sono regalate per Natale la stessa serie nera. E con l’arrivo – sabato sera – dell’Inter a Cagliari che non mette tranquillità: la squadra-corazzata guidata da Inzaghi ha vinto sette delle ultime dieci partite, a Milano o fuori non fa differenza. Per fermare la corsa verso il basso e abbandonare quanto prima la zona più calda della classifica, i rossoblù devono chiudere il 2024 con un salto di qualità nella prestazione, nell’attenzione, in difesa e soprattutto in attacco.

Il punto

La società e soprattutto il tecnico, marinaio di lungo corso in serie A e dintorni, sapevano di poter concludere il girone d’andata con questi numeri. Perché oggettivamente battere Fiorentina, Atalanta e Inter nella fase più calda della stagione, o magari portare punti a casa (ma la sfida di domani è ancora da giocare...) era da considerarsi, sulla carta, un’impresa ai limiti del possibile. Per metabolizzare il calcio di Nicola serviva più tempo rispetto alle «prime dieci giornate» pronosticate dall’allenatore alla partenza. Ci sono dei passaggi in cui questa squadra impressiona per qualità e velocità di esecuzione, anche di personalità in alcune occasioni, altri in cui l’interruttore si posiziona su “off” e allora sono dolori. L’ambiente ha preso malissimo la sconfitta di Venezia, partita considerata “della svolta” dai tifosi, una grande occasione di rilancio gettata via nel gelo del “Penzo”. La delusione dei sostenitori è forte, si legge e si respira dappertutto, tanto che domani sera – voci ufficiose, sia chiaro – lo stadio, o la parte più “calda” delle tribune, potrebbe cominciare a chiedere conto alla squadra di questi passaggi a vuoto. Ci sta, chi assiste a uno show può e deve dire la sua, sempre in maniera civile, ma saranno e sarebbero critiche sempre in nome di una passione che non conosce limiti. Una delusione forte che stride, nel gioco delle parti, con l’ottimismo di ferro esibito dall’allenatore prima e dopo le prestazioni della squadra. «Raccoglieremo presto quello che stiamo seminando», il mantra di Nicola che suona soprattutto come un sostegno alla squadra.

In campo

Il salto di qualità, dicevamo. Al di là di alcuni intoccabili – Zappa, Mina, Luperto, Augello, Adopo, Makoumbou a tratti – ci sono dei calciatori che denunciano pause o fisiologici cali di rendimento. Nicola chiede un calcio di grande sacrificio fisico, con un’applicazione che non tutti possono garantire: ecco perché ci sono degli elementi che sono spariti o quasi dalle rotazioni o magari vanno in campo a gara in corso. Auspicabile che arrivi proprio dai meno “performanti” quella spinta decisiva in questo finale di girone d’andata.

Il bacio di Jakub

Fra gli auguri di Natale dei rossoblù, quello di Jankto – post social con il bacio al suo compagno Vojitech – è finito su tanti giornali e siti. «Il messaggio di Jankto è importante - ha sottolineato il capogruppo di FdI alla Camera, Antoniozzi – soprattutto per tanti, troppi, ragazzi vittime di vergognosi atti di bullismo per il loro orientamento sessuale».

