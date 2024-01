Attacco di Kiev uccide 25 civili 

Kiev. Nuova strage di civili a quasi due anni dall’inizio della guerra. A Donetsk, annessa dai russi nell’ottobre del 2022, i colpi di artiglieria su un mercato hanno causato almeno 25 morti e una ventina di feriti. Le immagini rilanciate dai media internazionali mostrano i cadaveri sui marciapiedi coperti dalla neve, tra i banchi delle verdure accanto a negozi sventrati.

Mosca: «Terroristi»

La Russia ha condannato «categoricamente l’attacco delle Forze armate ucraine a Donetsk» come «un atto terroristico barbaro». Per il ministero degli Esteri di Mosca «il desiderio dell’Occidente di infliggere una sconfitta strategica alla Federazione Russa ha spinto Kiev a passi più sconsiderati». Da Kiev, per ora, nessun commento. Tra i media ucraini l’agenzia Unian si limita a riferire l’accaduto ma, citando i blogger militari filorussi, sottolinea che proprio da quel distretto di Donetsk, a meno di 20 chilometri dalla prima linea, nei giorni scorsi sarebbero partiti colpi contro le forze ucraine. Perché «i russi si annidano tra la popolazione civile» e l’agenzia ucraina nota che nelle ore in cui si è verificato il bombardamento «la zona era presidiata da truppe russe». Altri civili hanno perso la vita negli attacchi russi lungo tutto il fronte, da ultimo nella cittadina di Kurakhove, nel Donetsk in mani ucraine, dove «una selva di razzi Grad ha centrato un edificio residenziale nel tardo pomeriggio», denuncia il sindaco. Vittime anche nella regione di Kharkiv (dove Mosca rivendica poi la «liberazione» del villaggio di Krokhmalne) mentre in quella di Zaporizhzhia, che ospita la centrale nucleare, gli attacchi russi sono stati quasi cento.

Secondo gli 007 di Londra i russi hanno intensificato l’offensiva anche a costo di maggiori perdite di uomini e mezzi. Gli analisti poi puntano l’indice sulle forniture militari nordcoreane, tanto che Vladimir Putin si appresterebbe a fare tappa a Pyongyang «presto». E mentre gli ucraini rivendicano di aver attaccato «con successo» lo stabilimento russo Shcheglovskyi Val a Tula, nell'ovest della Russia, dove vengono prodotti i missili antiaerei Pantsir, e il terminal di gas nel porto di Ust-Luga, sul Mar Baltico russo, il capo dell’intelligence militare Kyrylo Budanov si dice convinto che la morte di Yevgeny Prigozhin non possa essere verificata e che il Gruppo Wagner sia ancora in piedi.

