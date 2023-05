Attacco dentro i confini russi 

MOSCA. Dopo un anno e tre mesi dall’inizio del conflitto in Ucraina, le ostilità investono il territorio russo. Non più solo bombardamenti con mortai o droni, ma truppe di terra che oltrepassano il confine. È avvenuto nella regione di Belgorod, dove secondo fonti russe «un gruppo di sabotatori e ricognitori delle forze armate ucraine» ha varcato la frontiera. Kiev afferma di non avere niente a che fare con l’operazione, che sarebbe condotta esclusivamente da miliziani russi anti-Putin. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov invece accusa l’Ucraina di aver agito per «distogliere l’attenzione» dalla caduta di Bakhmut.

I volontari

L’incursione, che ieri sera proseguiva, è stata rivendicata da due organizzazioni armate di russi più o meno inquadrati nelle file dell’esercito ucraino e delle quali non si sa molto: la Legione Libertà per la Russia e il gruppo di estrema destra Corpo dei Volontari russi. Sembra che l’estate scorsa le due milizie abbiano stretto un patto con un terzo gruppo armato, l’Esercito repubblicano nazionale, e che abbiano chiesto di rappresentarli presso gli Stati stranieri all’ex deputato russo Ilya Ponomarev, emigrato a Kiev fin dal 2019 e diventato cittadino ucraino. Quest’ultimo, tuttavia, non ha mai ammesso apertamente di essere coinvolto in questa attività se si esclude la lettura, nell’agosto dello scorso anno, di un comunicato in cui l’Esercito repubblicano nazionale rivendicava l’uccisione in un attentato alle porte di Mosca di Darya Dugina. Il Corpo dei Volontari russi, invece, aveva rivendicato anche un’incursione nella provincia russa di Bryansk all’inizio di marzo.

Gli incursori caduti

Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha detto che l’incursione è stata accompagnata dal bombardamento di villaggi che hanno provocato almeno 8 feriti, il danneggiamento di edifici residenziali e l’incendio di una scuola materna. Video su canali Telegram russi e ucraini mostrano combattimenti con l’uso di carri armati e un elicottero. Fonti citate dai canali Telegram Baza e Shot parlano di 39 caduti tra gli incursori, diversi altri sarebbero stati fatti prigionieri.