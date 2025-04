Attacco dell’opposizione sulla gestione dell’appalto sui rifiuti 

Prende di mira il nuovo appalto atteso da oltre 3 anni e l’intera gestione dei rifiuti, l’attacco del gruppo di minoranza “Noi per Domusnovas”. Oltre a rilevare che «l’assessore competente (Maria Elena Lusci) dovrebbe essere più presente», il gruppo evidenzia che «la nuova linea introdotta nel novembre scorso su bollinatura, mancato ritiro e multe per rifiuti non conferiti in buste semitrasparenti, era già in vigore dal 2016 e quest’amministrazione avrebbe dovuto, quindi, farla osservare fin dal suo insediamento nell’ottobre 2021 ma non lo ha fatto così come non ha mai controllato il rispetto degli obblighi contrattuali da parte degli aggiudicatari, evitando quindi eventuali sanzioni per inadempienze che avrebbero potuto alleggerire le bollette». Il gruppo critica anche il fatto che «nonostante siano state distribuite le compostiere per il compostaggio domestico, non sono mai state deliberate le relative riduzioni sulla tariffa dell’umido». In definitiva, bollando il nuovo appalto come <<costosissimo (4.3 milioni) e troppo vincolante (7 anni)», il gruppo parla di «una maggioranza che ha scelto di non far risparmiare i cittadini». Pronta la replica della sindaca Isangela Mascia: «In Consiglio abbiamo già più volte relazionato sul nuovo appalto e sull’attesa verso la Regione per la centrale di committenza. Grave che chi spara sentenze non ne sia al corrente e comunque gli uffici sono a disposizione. Sulla durata dell’appalto, i soli 3 anni proposti verrebbero derisi da qualunque ditta ma per questo dovrebbe essere chiaro a chi critica il concetto di ammortamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA