Attacco dell’opposizione su Tari e raccolta rifiuti 

«Un’amministrazione che pubblicizza solo eventi e finanziamenti ma mantiene un silenzio assordante su alcune questioni fondamentali». Nuovo attacco sulla differenziata dal titolo “I misteri della Tari” da parte del gruppo di minoranza Noi per Domusnovas. «Perché la bolletta Tari 2024 - chiede il gruppo guidato da Maria Giovanna Carta - è stata inviata già in agosto quando non si è ancora concluso il pagamento del 2023 e fissando in ottobre il termine per pagare in rata unica? Perché paghiamo lo svuotamento del mangiaplastica dato che è stato o è ancora guasto e perché non sono previste premialità o sgravi per chi fa il compostaggio domestico, per chi produce poco secco e per chi, non riuscendo a ritirarle all’ecocentro, deve comprare le buste per la differenziata».

Il gruppo chiede lumi anche sul ritiro di ingombranti e Raee e critica il fatto che le notizie sul servizio non viaggino sul sito istituzionale ma via social. «L’ultima scadenza per la Tari 2024 - replica la vice sindaca Maria Elena Lusci - è ad aprile 2025 così come la Tari 2023 che scade ad aprile 2024, l’unica diversità è che le bollette 2024 sono bimestrali, non più mensili. Per il mangiasplastica, che funziona, non paghiamo nulla anche perché gli oneri non sono nostri. Sono risposte già date come quella sugli incentivi, previsti solo nel prossimo appalto e ora attivi e vantaggiosi solo per le bottiglie in pet. Oltre che all’ecocentro poi, le buste vengono date ogni secondo mercoledì del mese al montegranatico».

