Attacco bipartisan contro la Giunta  

Con il passare del tempo e l’avvicinarsi della data delle nuove elezioni amministrative non tendono a diminuire gli attacchi trasversali al primo cittadino Pietro Morittu. L’ultimo consiglio comunale (dove si è registrato l’ingresso del nuovo consigliere di Carbonia Avanti Giangi Fiori, subentrato a Nino Spanu che è diventato assessore), è stato solo l’ultimo, in ordine di tempo, teatro di frecciate bipartisan.

Giunta sotto accusa

Gli esponenti di Sinistra Futura, Sandro Mereu, Francesca Pili e Barbara Psichedda sono voluti tornare sull’argomento a qualche ora di distanza, attraverso un documento al vetriolo. Dopo aver ricordato di aver presentato in aula due interpellanze riguardanti i comitati di quartiere e l’avvicendamento degli assessori (cinque in tre anni e mezzo) i consiglieri hanno affermato: «Ci rammarica dover riscontrare che dopo oltre tre anni di governo i punti importanti del programma elettorale siano stati del tutto dimenticati e che ci sia una instabilità che non permette di realizzare un vero e proprio indirizzo politico. La Giunta è in continua fase di assestamento a causa dei cambi di assessori e non riesce a rispondere in maniera efficace né ai gruppi di opposizione né ai diversi gruppi che formano la maggioranza». Gli esponenti del principale partito di opposizione in aula hanno proseguito: «È emerso in maniera palese che il sindaco non sia in grado di replicare in maniera soddisfacente ai consiglieri della sua stessa coalizione».

La maggioranza

Su questo tema anche esponenti della maggioranza non si son tirati indietro. È il caso di Diego Fronterrè, eletto nelle file della lista “Pietro Morittu sindaco”. «I continui cambi di assessore – afferma – sono prova di enorme debolezza. Io chiedo al sindaco che porti a termine tutte le parti del programma e non si dedichi a questo giro di assessori che non interessa i cittadini». Critiche anche da parte della consigliera di minoranza Daniela Garau. «L’avvicendarsi in assessorati delicati e strategici come gli ultimi due casi, affari generali e politiche sociali – dice l’esponente di FdI – porta a pensare che qualcosa, in maggioranza, non sia andata per il verso giusto. È segno di inadeguatezza e incapacità nel portare avanti le linee programmatiche. Ad oggi, programma alla mano, mi risulta che ne siano state realizzate appena il 20 per cento». Molto duro anche Daniele Mele: «Quando pur di vincere accetti di allearti con chiunque è chiaro che prima o poi ti scontri con qualcuno, perché devi accontentare tutti. Oggi sinceramente io mi sento sotto sequestro per colpa di coloro che vogliono andare avanti a promesse».

Un po’ diversa la posizione Monica Atzori, anch’essa seduta ai banchi dell’opposizione: «Non entro nel merito di ciò che concerne il cambio degli assessori perché la ritengo una questione interna ai gruppi. Però io sono convinta che l’assessore debba essere scelto tra coloro che hanno portato voti al gruppo di appartenenza piuttosto che pescato dall’esterno come tecnico».

