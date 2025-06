Attacco antisemita in Colorado: otto feriti 

Washington. Nuovo attacco antisemita in Usa. Questa volta nel mirino è finita una marcia organizzata dalla comunità ebraica di Boulder, Colorado, per tenere alta l’attenzione sugli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas a Gaza. “Free Palestine”, Palestina libera, ha gridato un uomo a torso nudo, usando un lanciafiamme artigianale e lanciando alcune bottiglie molotov che hanno ustionato otto persone, di cui una grave. Si tratta di quattro uomini e quattro donne, tra i 52 e gli 88 anni: il più anziano è un sopravvissuto dell’Olocausto. I soccorritori hanno spento le fiamme sui corpi dei feriti anche avvolgendoli con delle bandiere.

L’autore dell’attacco è stato arrestato senza che facesse resistenza. Si tratta di Mohamed Sabry Soliman, 45 anni, di nazionalità egiziana, residente nella contea di El Paso, apparentemente senza precedenti. Era entrato negli Usa nell’agosto 2022 con un visto (turistico) B2, scaduto a febbraio 2023. Nel settembre 2022 aveva presentato domanda di asilo. Gli investigatori ritengono che abbia agito da solo, ma stanno scandagliando la sua vita e i suoi profili social. È accusato di crimine d’odio. Il presidente Trump intanto ha ammonito su Truth che «il terribile attacco non sarà tollerato», scaricando la responsabilità sul suo predecessore: l’attentatore «é arrivato grazie alla ridicola politica di Biden delle frontiere aperte».

