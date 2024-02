Attacco alla procuratrice anti-Trump 

Washington. La procuratrice Fani Willis, cuore e motore del procedimento contro Donald Trump per i tentativi di ribaltare il voto 2020 in Georgia, ha ammesso di avere una “relazione” con il collega Nathan Wade, da lei ingaggiato per guidare l’inchiesta, ma ha negato qualsiasi conflitto d’interesse. Una svolta a sorpresa in una vicenda delicata che negli ultimi giorni ha dato la sponda al tycoon per attaccare una delle sue avversarie più agguerrite. Nei documenti presentati in tribunale dalla difesa si sottolinea che Willis e Wade «nel 2020 hanno sviluppato un rapporto personale». Ma si nega che i guadagni del procuratore «siano stati condivisi o forniti alla procuratrice», come invece sostenuto da uno dei coimputati di Trump, Michael Roman, che l’ha accusata di «aver viaggiato con il fidanzato» a spese dei contribuenti e di aver inquinato il procedimento. La procuratrice insiste che non ci sono le basi giuridiche per rimuoverla dal processo contro l’ex presidente, uno dei più gravi tra tutti quelli a suo carico.

