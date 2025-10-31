Attacco al Venezuela, ora Trump frena 

WASHINGTON. Sale alle stelle la tensione nel Mar dei Caraibi. E quella che era iniziata come una guerra Usa ai narcotrafficanti venezuelani potrebbe trasformarsi nell’ennesimo fronte di conflitto globale, con Caracas che avrebbe già chiesto aiuto a Russia, Cina e Iran.

«Porti e aeroporti»

Dopo settimane di attacchi da parte del Pentagono contro presunte «navi della droga» al largo del Venezuela e della Colombia, che hanno provocato la morte di almeno 62 persone (raid definiti «inaccettabili» dall’Onu), ora Washington starebbe pensando a un’escalation con raid mirati su strutture militari nel Paese guidato da Nicolas Maduro. Secondo il Wall Street Journal sarebbero già stati identificati gli obiettivi, ma non sarebbe stata presa una decisione definitiva. Tra i potenziali target ci sarebbero porti e aeroporti controllati dall’esercito e usati per il trasporto di droga, ma anche strutture navali. «Il presidente è stato chiaro nel suo messaggio a Maduro: smettete di inviare droga e criminali nel nostro Paese - ha dichiarato una portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly - Il presidente è pronto a usare ogni strumento a disposizione per impedire che la droga invada il nostro Paese». E, in vista di eventuali attacchi in territorio venezuelano, l’amministrazione americana ha avviato una campagna per presentare Maduro come il capo di un’organizzazione di narcotrafficanti che mira a «inondare» gli Stati Uniti di droga.

Gli alleati

«In Venezuela abbiamo un narco-stato gestito da un cartello», ha dichiarato ai giornalisti la scorsa settimana il segretario di Stato, Marco Rubio, che ha un ruolo centrale nella campagna di pressione sul Paese. Interpellato dai giornalisti, tuttavia, Trump ha frenato smentendo di aver intenzione di attaccare. Nel frattempo, stando al Washington Post, il presidente venezuelano ha iniziato a chiamare a raccolta i suoi alleati. Prima ha scritto a Vladimir Putin, chiedendogli aiuti contro i raid Usa sulle navi nel mar dei Carabi. Poi ha inviato un appello alla Cina e all’Iran. In un messaggio al presidente Xi Jinping ha chiesto una «cooperazione militare più ampia» tra i due Paesi per contrastare «l’escalation tra Stati Uniti e Venezuela», spingendo perché il governo cinese acceleri la produzione di radar e presentando l’aggressione a Caracas come un’azione contro Pechino «a causa della loro ideologia comune». E il ministro dei Trasporti venezuelano, Ramón Celestino Velásquez, ha coordinato una spedizione di equipaggiamento militare e droni dall’Iran.

RIPRODUZIONE RISERVATA