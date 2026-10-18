Attacco al “G20” 

Quando il vertice del G20 viene attaccato dai terroristi, la presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton diventa l’obiettivo numero uno. Dopo essere sfuggita alla cattura da parte degli aggressori, deve battere in astuzia il nemico. Da vedere o rivedere, questa sera alle 21.20 su Italia 1, c’è “G20”. Regia di Patricia Riggen. Viola Davis interpreta la leader che non deve essere salvata ma che passa all'azione in prima persona grazie al suo passato da ex militare. Una curiosità: l’'attrice premio Oscar si è sottoposta a un intenso addestramento fisico e ha personalmente coordinato e realizzato gran parte dei propri stunt. Nel cast è presente anche Sabrina Impacciatore.