Attacco a Tel Aviv, morto un italiano 

Tel Aviv . La macchina balza sul marciapiede, corre lungo la fascia per le bici e i monopattini elettrici, si ribalta sull’erba, il terrorista striscia fuori e viene ucciso dagli agenti in borghese che l’hanno circondato. Terrore a Tel Aviv dove ieri sera un’auto è piombata sulla folla nel lungomare. Nell’attacco è morto Alessandro Parini, avvocato romano di 36 anni, in vacanza con alcuni amici. Altri due italiani sono rimasti feriti; come altri cinque turisti, tutti stranieri. L’uomo alla guida dell’auto è stato ucciso dalle guardie di sicurezza quando, sceso dal veicolo, si preparava a sparare sulla gente in fuga.

Il veicolo rubato

Dalle prime notizie risultava che l’attentatore fosse un arabo israeliano di Kafr Kasem, un 44enne senza precedenti penali. Ma quando lo Shin Bet (il servizio di sicurezza interno) si è recato nella sua abitazione ha scoperto che l'uomo sospettato era in casa. Ha detto agli agenti che la sua automobile era stata rubata e che dentro c'erano i suoi documenti. I tentativi dei servizi di sicurezza di verificare la identità dell'attentatore sono dunque ripresi. La Jihad islamica ha rivendicato l'attacco in un comunicato, parlando di «una risposta naturale e legittima ai crimini dell'occupazione contro il popolo palestinese». Anche Hamas ha espresso «soddisfazione» per l’attentato, pur non rivendicandone la paternità. Il suo portavoce Abdel Latif Qanua ha affermato che si è trattato di una «operazione di alto livello nel cuore della entità sionista, a Tel Aviv».

Il cordoglio

Mentre la premier Giorgia Meloni ha fatto sapere di seguire l'accaduto, «con apprensione», il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter ha scritto: «Esprimo ferma condanna contro il terrorismo e vicinanza alle famiglie. La Farnesina è al lavoro». L'episodio ha riacceso immediatamente la tensione già alta in questi giorni e il premier Benyamin Netanyahu ha richiamato altri riservisti dopo quelli dell'aviazione. Dopo aver colpito a Gaza e in Libano, il richiamo dei riservisti e il rafforzamento delle truppe nei Territori è un chiaro messaggio ad Hamas, Hezbollah e Iran. La tensione, già alle stelle, è stata aggravata dall'altro attentato palestinese in Cisgiordania, con l'uccisione di due giovani sorelle (21 e 16 anni) e il grave ferimento della madre (48 anni).