Attacco a Saccargia, nuovo sfregio di Stato 

Più che una moratoria, una porta spalancata. Più che un divieto d’accesso, un libero arbitrio da consumarsi in terra di nessuno, dove chiunque può sfregiare paesaggi e attentare monumenti e natura. Quella dello Stato è una vera e propria dichiarazione di guerra, pronta a dispiegarsi ancora una volta a colpi di ciclopiche pale eoliche e distese infinite di vetuste graticole di silicio cinese. Non passano nemmeno 24 ore dalla veglia di Saccargia che l’ennesimo blitz alla porte del Logudoro trafigge ancora una volta quello scenario di storia e architettura, di civiltà nuragica e tradizioni popolari. Non chiamatelo “piano”, è molto di più: un fronte d’attacco plurimo in cui i petrolieri del vento e i signori degli incentivi stanno mettendo spalle al muro interi territori, senza nessuna minima reazione delle istituzioni sarde.

Norme “non idonee

Nei Palazzi che dovevano incarnare l’Autonomia sarda si continua a tergiversare con disegni di legge ed emendamenti fintamente autonomistici, totalmente “inidonei” a fronteggiare l’orda barbarica che si sta abbattendo impunemente sull’Isola. L’ennesimo decreto lo annunciano sul sito dei provvedimenti ministeriali qualche ora prima della notte di Saccargia: «Conclusa con esito "positivo" la procedura di Valutazione Impatto Ambientale inerente «il progetto di ammodernamento complessivo ("repowering") del Parco Eolico Nulvi Tergu esistente da 29,75 megawatt in un parco con potenza pari a 99 megawatt nei Comuni di Tergu, Nulvi, Sedini, Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos». Beneficiari sono i signori della “Fri-El Anglona”, una delle tante succursali in terra sarda guidate da un gruppo di Bolzano che in Sardegna non conosce confini. L’approvazione ignora totalmente la moratoria regionale, come se non fosse mai esistita, alla faccia dei proclami di Viale Trento che più volte avevano inneggiato ai benefici salvifici di quella legge.

Caterpillar di Roma

In realtà si è rivelata un flop totale: i Palazzi di Roma vanno avanti come Caterpillar, senza alcuna tregua. E nelle prossime settimane sarà sempre peggio, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato che ha sospeso di fatto i punti cruciali del decreto ministeriale sulle aree idonee. Una decisione, quella della massima assise della giustizia amministrativa, che ha di fatto sottratto alle Regioni la possibilità di limitare le aree già individuate dal famigerato Draghi. Il Ministero dell’Ambiente ha preso alla lettera quell’ordinanza dei Giudici amministrativi, mentre il Consiglio regionale della Sardegna, non soddisfatto del fallimento della moratoria, continua ad ignorare quanto sta accadendo nei Tribunali e nei Ministeri di Roma.

Motivazioni disarmanti

Basterebbe leggere le motivazioni disarmanti di questa ennesima approvazione di un impianto eolico nell’area di Saccargia per rendersi conto che la Sardegna rischia di essere travolta. Per il Ministero poco importa se le nuove pale che sostituiranno quelle vecchie autorizzate nel 2004 dai Comuni di Tergu e Nulvi svetteranno per oltre 203 metri d’altezza, a fronte degli ottanta di quelle esistenti. L’impatto sul proscenio archeologico e ambientale sarà devastante. Ad affermarlo è l’unico soggetto che difende a spada tratta la Sardegna, il Soprintendente Speciale del Pnrr, Luigi La Rocca. È lui che lancia l’allarme più duro e schietto: « si sta trasformando il paesaggio identitario della Sardegna in un paesaggio industriale ».

Paesaggio industriale

La sua contrarietà è senza appello: « la Soprintendenza speciale per il Pnrr, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale per il Progetto di ammodernamento complessivo ("repowering") del "Parco Eolico Nulvi Tergu" ». Una valanga di analisi, di distanze da ogni singolo nuraghe della zona, una dimostrazione puntuale dello sfregio identitario alla Sardegna. Al Ministero dell’Ambiente, però, n on importa niente. Hanno un solo obiettivo gli uomini di Pichetto Fratin: sancire che il progetto approvato « concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e del Piano per la transizione ecologica ». C’è di più nel provvedimento di approvazione del Ministero: « i potenziali impatti ambientali del progetto saranno mitigati dalle misure che il proponente si è impegnato ad attuare ».

Far sparire la torre Eiffel

Ci vuole coraggio anche solo a scriverlo: l’impegno dei signori di Bolzano a mitigare l’impatto di quindici pale eoliche da 203 metri sul proscenio di Saccargia è come far sparire la Torre Eiffel da Parigi. L’ultimo sfregio va ad aggiungersi a quello maturato nei giorni scorsi davanti al Tar Sardegna. La sentenza ha letteralmente scoperchiato il «silenzio-assenso» della Regione sull’impianto dei petrolieri del vento da piazzare sulla porta d’ingresso del Logudoro. Una responsabilità grave della Giunta Regionale in carica visto che i Giudici hanno puntualmente indicato i termini entro i quali è maturato il diritto al “silenzio-assenso”: 15 aprile-15 giugno. La Regione avrebbe potuto negare l’autorizzazione unica, adducendo, per esempio, la fantomatica moratoria, ma non lo ha fatto. Per negare l’autorizzazione poteva semmai riproporre le stesse argomentazioni dei pareri regionali già espressi, oppure quelli della Soprintendenza nazionale del Pnrr. Non lo ha fatto. A nulla servirà la legge sulle «aree idonee» in discussione in Consiglio regionale: si fonda su due decreti, il “Draghi” e il “Fratin”, tutti e due ambigui e confusi dove non esiste alcuna differenza tra «idonee» e «non idonee», cambia solo la procedura autorizzativa. I «divieti» sulle aree «non idonee», pure proposti nel disegno di legge, sono letteralmente campati per aria, non hanno nessun supporto normativo statale e la giurisprudenza li ha già esclusi a priori.

Idonee & sabbie mobili

Divieti che non sono ancorati nemmeno alle competenze statutarie della Sardegna. Il tentativo di inserire un richiamo allo Statuto sardo appare palesemente inutile e inconsistente, visto che non avrà alcun effetto concreto. Tentare di integrare la legge Pratobello con la legge sulle aree idonee, del resto, sarebbe come posare un edificio solido, statutariamente e costituzionalmente, su un terreno di voraci sabbie mobili. Ora la Giunta regionale proverà in tutti i modi ad anticipare l’udienza della Corte Costituzionale sulla moratoria fissata per l’undici dicembre prossimo. Per questo motivo sta cercando di approvare la legge in Consiglio Regionale prima di quella data. L’obiettivo è chiaro: abrogare la fallimentare moratoria per evitare l’ennesima bocciatura. A queste scadenze ora, però, se n’è aggiunta un’altra: entro il 25 gennaio 2025 la Giunta Regionale dovrà decidere se impugnare o meno davanti al Consiglio di Stato la sentenza su Saccargia. Dopo la veglia, ora incombe la rivolta della Pratobello.

