BERLINO - Nuovo attacco in Germania nel Memoriale delle vittime dell'Olocausto, nel cuore della capitale tedesca. Ieri intorno alle 18 un turista spagnolo di trent'anni è stato aggredito e ferito gravemente. Trasportato immediatamente in ospedale, le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Testimoni nell'area hanno detto al network Rbb di aver visto i due uomini che si avvicinavano, poi uno ha accoltellato l'altro. Circa tre ore dopo, la polizia ha fermato il presunto responsabile dell'aggressione, di cui a tarda notte non era stata resa nota l’identità, ma restano al momento poco chiare la dinamica e soprattutto le motivazioni del gesto. Anche sull'arma, non ci sono conferme: tutto lascia pensare a un coltello o a un oggetto estremamente appuntito.

La notizia arriva nel giorno in cui gli inquirenti hanno annunciato di aver sventato un tentativo di attacco all'ambasciata israeliana per mano di un giovane ceceno di appena diciotto anni. L'uomo è stato arrestato all'aeroporto della capitale, il Ber-Willy Brandt, mentre provava a lasciare il paese per raggiungere le postazioni dello Stato islamico e ottenere nuovo supporto per le proprie azioni. Tuttavia, sembra che altre due persone coinvolte siano invece riuscite a lasciare la Germania. Notizie che arrivano a meno di due giorni dalle elezioni politiche, dominate dalla questione immigrazione. Non a caso Elon Musk ha subito postato su X la sua posizione: «Solo Afd può salvare la Germania».

