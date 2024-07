Attacchi informatici: un patto tra Polizia Postale e imprese 

Troppi attacchi informatici, con danni ingenti alle imprese, costrette in alcuni casi a interrompere il servizio. Ora le aziende avranno un alleato in più: gli agenti della Polizia Postale. Ieri è stato firmato, alla presenza del questore Rosanna Lavezzaro, un protocollo tra il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale “Sardegna” e la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano.

Tra i punti oggetto dell’accordo, è prevista, «la condivisione e l’analisi di informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti in pregiudizio delle infrastrutture critiche informatiche della Camera di Commercio e la segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce ed incidenti».

Nel 2022 il 67% delle imprese ha rilevato la presenza di tentativi di attacco (il 14 per cento con conseguenze gravi). E il dirigente della Polizia Postale “Sardegna”, Francesco Greco, ha parlato di numeri in continua crescita: «Il protocollo», ha spiegato, «mira a prevenire attacchi informatici alle imprese e a contrastare eventuali intromissioni dei sistemi informatici con intervento rapido della Polizia Postale. I tempi di risposta sono molto importanti, soprattutto quando ci sono dati compromessi o un flusso di denaro che va via velocemente nella rete».

RIPRODUZIONE RISERVATA