Attacchi fatali, tre le vittime 

Fausto Congiu non è il primo uomo morto per lo choc anafilattico causato dalle punture di insetti. L’ultimo caso, prima del pensionato di Giba, risale a pochi mesi fa, al 28 ottobre 2022: a provocare la morte di Francesco Doi, nelle campagne di Spadula tra Pabillonis e Gonnosfanadiga, sarebbero state, in questo caso, le punture di vespa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo era alla guida del suo trattore quando sarebbe stato aggredito da uno sciame di vespe. Un attacco fatale: l’uomo, caduto dal mezzo, avrebbe cercato, inutilmente, di proteggersi con un giubbotto. A trovare il corpo, qualche ora più tardi, i carabinieri, allertati dai familiari che non lo avevo visto rientrare alla solita ora.

Cinque mesi prima, invece, il 16 giugno, a essere ucciso da una puntura fatale (quasi certamente di un’ape), nella marina di Sarala, è stato Marco Deiana, allevatore trentaduenne di Gairo, trapianto per amore a Tertenia. Ed è stata proprio la fidanzata del giovane a sentire le sue ultime parole: dopo la puntura, Deiana ha avuto un malore improvviso e ha chiamato la compagna. Prima le ha raccontato, appunto, di essere stato punto da un insetto. E poi le ha detto: «Aiuto, sto morendo». La ragazza ha allertato immediatamente i soccorsi: l’ambulanza del 118 è arrivata nel giro di pochi minuti ma ogni tentativo di rianimare Deiana si è rivelato inutile. Il giovane è morto per arresto cardiocircolatorio, seguito probabilmente a uno shock anafilattico.

Nessuna zona della Sardegna sembra essere immune dagli attacchi mortali degli insetti. Il 12 ottobre 2012 a essere ucciso da uno sciame di vespe, nella strada che da Arborea porta a Marceddì, è stato il settantaquattrenne di Morgongiori Vincenzo Contu. Una tragedia, per molti versi, simile a quella di Pabillonis: anche in quel caso l’uomo era alla guida del suo trattore. E, come è accaduto a Doi, Contu ha tentato di allontanarsi ma, assalito dallo sciame di insetti, è caduto a un metro dal mezzo. A trovare il corpo dell’uomo la moglie Pasqualina Pilia, abituata a vederlo rientrare a casa (a pochi passi dall’agrumeto dove si è consumata la tragedia) per pranzo. Visto il ritardo, si è recata nel frutteto e lo ha trovato steso nell’erba. A ucciderlo uno sciame di vespe di terra: molto probabilmente, il trattore ha sfiorato l’ingresso del nido degli insetti e le vespe lo hanno immediatamente aggredito.

