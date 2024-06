«Attacchi con armi Usa in Russia» 

Mosca. Le forze di Kiev avrebbero effettuato il primo attacco contro la Russia impiegando missili americani dopo l’autorizzazione concessa ufficialmente da Washington. A riportarlo sono fonti russe non ufficiali, precisando che ad essere colpito è stato un sistema di difesa antiaerea nella regione frontaliera di Belgorod. Una notizia che arriva nel giorno in cui Mosca ha messo in guardia gli Stati Uniti dal commettere errori “fatali” in Ucraina. Secondo il canale Telegram russo di esperti militari Dva Majora, che conta oltre 700.000 iscritti, missili Himars americani si sono abbattuti su una postazione che dispiegava missili S-300 e S-400. La stessa fonte ha aggiunto che non si registrano vittime tra i soldati di Mosca.

Il monito agli Stati Uniti su «errori di calcolo che potrebbero avere conseguenze fatali» è invece stato lanciato dal vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, che ha denunciato un atteggiamento “irresponsabile” degli americani. «Hanno dato carta bianca a Kiev», ha tuonato il vice ministro, avvertendo che «per gli Stati Uniti ci sarà sicuramente un prezzo da pagare». Gli Usa hanno messo in chiaro che per ora i missili forniti a Kiev possono essere usati per colpire il territorio russo solo con l’obiettivo di contrastare l’avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Kharkiv. Ma la Russia teme che possano essere utilizzati anche per bombardare il suo sistema di difese strategiche, dopo che negli ultimi giorni gli ucraini hanno cercato di attaccare due radar con l’impiego di droni. Il governo americano ha manifestato inquietudine per questi attacchi, affermando che Mosca potrebbe percepirli come minacce alle proprie «capacità di deterrenza strategica», con il rischio che venga alterata la fiducia reciproca tra Usa e Russia sulle armi nucleari.

«Non è un gioco, siamo sulla lama del rasoio», ha avvertito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ribadendo la posizione dell’Italia contro l’uso delle armi inviate all’Ucraina per attacchi sul territorio russo. Tajani ha poi annunciato che l’Italia invierà un nuovo sistema Samp-T, strumento di difesa aerea, «quindi di protezione che ci ha chiesto l’Ucraina, non è nessun segreto».

