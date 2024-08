Attaccati i lecci dell’Ortobene che attende i pellegrini per la festa del Redentore 

Il Monte Ortobene si tinge di arancione: ma non è autunno. Il «male oscuro» che ha colpito i lecci del Sarrabus, dell'Ogliastra e della Barbagia, arriva anche a Nuoro, nel suo Monte simbolo. La paura degli operatori è tanta, soprattutto perché tale male colpirebbe i lecci, probabilmente prediligendo quelli secolari, dalle radici, sino a farli morire, distruggendo la vegetazione tipica.

L'allarme è arrivato dal comitato Monte Ortobene ultima spiaggia, guidato da Antonio Costa. «Dalla Madonnina di viale Ciusa (Belvedere Badore Sini) – dice il presidente del sodalizio – si può notare molto bene il fenomeno: i lecci del Monte stanno assumendo un brutto e sospetto colore, simile a un marroncino. Siamo molto preoccupati, non vogliamo che questo patrimonio naturalistico venga distrutto». Il Monte Ortobene sembra ormai vittima di una maledizione ogni qualvolta si riesca a valorizzarlo. Già all'inizio della stagione estiva, con la ripresa delle attività e delle escursioni volte alla promozione dell'oasi, il Monte si trovò senz'acqua per oltre un mese e senza la sua piscina di Farcana (per citare uno degli intoppi). Ora, a ridosso della festa del Redentore e con tante attività in programma - incluse le passeggiate tra i boschi - compare un male misterioso in continua estensione.

Informato, ovviamente, il comando del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Nuoro che ha sua volta ha avvertito l'Università di Sassari, attiva nello studio del fenomeno. Il docente e ricercatore Bruno Scanu, a tal proposito, afferma: «Quella del Monte Ortobene sembrerebbe una situazione analoga a quella riscontrata in altre aree della Sardegna (Ogliastra e Baronia in primis). È un fenomeno che non ha precedenti in Sardegna e in altre Regioni del Mediterraneo, sia per estensione (parliamo di migliaia di ettari) che per intensità. I sintomi che stiamo riscontrando su leccio, ma anche su quercia da sughero, sono molto simili a quelli osservati nella sindrome del deperimento delle querce in cui sono coinvolti numerosi fattori biotici e abiotici. Studiamo il fenomeno da anni e in diversi casi abbiamo isolato dei microrganismi che causano malattie nelle piante. Tra questi un ruolo rilevante è svolto da specie del genere phytophthora che attaccano le radici delle piante e le rendono meno tolleranti agli stress idrici. Al tempo stesso, intense ondate di calore e prolungati periodi di siccità come quelli che stiamo vivendo in questi ultimi anni rendono le piante più suscettibili all’attacco dei parassiti. Tuttavia anche nel caso del Monte Ortobene prima di poter fare una diagnosi è necessario studiare a fondo il caso al fine di stabilire i fattori coinvolti. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza, per questo è fondamentale prenderne coscienza e agire per proteggere i nostri boschi».

Pare dunque che tra i principali complici del male misterioso ci sia anche la siccità. I ricercatori continuano a dedicare piene energie e a dare priorità allo studio di questa macchia improvvisa, che poco ha a che vedere con la classica, bella e selvaggia macchia m editerranea tanto descritta nei libri del premio Nobel nuorese Grazia Deledda e che ogni cittadino sogna di rivedere al più presto.

