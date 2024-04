Attacca i passanti con la katana, ucciso un 13enne 

LONDRA. Mattina di terrore in una stazione della metropolitana nel sobborgo nord-orientale di Hainault, teatro per 20 minuti di un attacco condotto da un 36enne armato di katana, l’affilata spada giapponese dei samurai. L’uomo ha colpito chiunque incontrasse, uccidendo un 13enne e ferendo altre quattro persone, inclusi due agenti di polizia, per poi venir fermato col taser dalle forze dell’ordine. Prima delle 7 era piombato su un van scuro contro un’abitazione di Thurlow Gardens, zona residenziale nei pressi della fermata della metro di Hainault. Sceso dal veicolo, ha tentato di entrare nella casa e poi si è lanciato sui passanti, tre cittadini e i due agenti accorsi per fermarlo. Nei video postati sui social appare come un uomo alto, bianco, con indosso una felpa col cappuccio. Scotland Yard esclude il movente terroristico. Il premier Rishi Sunak ha definito «scioccante» l’episodio, scrivendo su X che «questa violenza non deve aver posto nelle nostre strade». In una nota sulle «scene orribili avvenute questa mattina ad Hainault» re Carlo III esprime solidarietà alla famiglia della giovane vittima e chiede di essere informato sulla tragedia.

