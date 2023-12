Atreju, c’è la sagoma di Schlein 

Schiva e sfuggente da sempre, è sua la scena all’apertura di Atreju. Arianna Meloni arriva alla festa di Fratelli d’Italia nel pomeriggio, resta fino a sera e - in assenza di Giorgia - domina il primo giorno della storica manifestazione di destra, la prima in versione governativa in 25 anni di vita. Sneakers e cappotto grigio, la sorella della premier, oltre che responsabile nazionale del tesseramento di FdI, incalzata dai cronisti difende il marito e ministro Francesco Lollobrigida per quella fermata chiesta, e ottenuta, del Frecciarossa («Andava a lavorare»). Poi punzecchia la grande assente della festa, la segretaria del Pd invitata e decisa nel dire no. «Se avesse voluto dire la sua, sarebbe stato un bel segnale», dice Arianna. Schlein ha spiegato di aver rinunciato perché il confronto avrebbe preferito farlo in Parlamento e non a una festa di partito. Eppure il suo fantasma aleggia ad Atreju. Perfino come sagoma: un cartonato con l'immagine sorridente di Elly accanto allo stand della Gioventù nazionale.

