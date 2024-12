Atreju, Bertinotti apre la festa di Fratelli d’Italia 

Il Circo Massimo è pronto ad accogliere il popolo di Atreju, la festa organizzata da Fratelli d'Italia che apre con Fausto Bertinotti. La manifestazione - un tempo organizzata dai Giovani di An e oggi icona della destra e del governo guidato da Giorgia Meloni - sceglie di riavvolgere il film all'indietro di 18 anni.

Era il 16 settembre 2006 e l'allora presidente della Camera accettò l'invito alla festa, per un dialogo con Gianfranco Fini moderato da una Giorgia Meloni neppure trentenne. Un evento: sul palco non c'era solo la terza carica dello Stato ma anche chi, fino a pochi mesi prima, era il leader di Rifondazione comunista. Esordì così: «Sono venuto qui perché penso che solo gettando ponti si può costruire la convivenza civile». Stavolta Bertinotti avrà accanto Paolo Bonolis e Pietrangelo Buttafuoco. In comune l'essere “uomini poco allineati”, recita il programma.

La festa durerà otto giorni: a chiuderla, il 15 dicembre, sarà Meloni, preceduta dai leader dei partiti alleati. Tra i tanti ospiti anche vari nomi dell’opposizione (Conte, CAlenda, vari governatori del Pd), ma non Elly Schlein. L’intervento più atteso, in agenda il 13 dicembre, è però quello del presidente argentino Javier Milei.

