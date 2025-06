Atp, truffa social sui trasporti pubblici 

Una truffa ben congegnata sta circolando da giorni su Facebook, prendendo di mira i cittadini nuoresi attraverso una pagina che si spaccia per fonte ufficiale dell’Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro. Il messaggio, apparentemente innocuo, propone un’offerta “imperdibile”: una “Nuoro Atp Card” valida sei mesi, al prezzo simbolico di 1,95 euro. L’iniziativa sarebbe riservata – secondo quanto riportato – a soli 500 fortunati utenti, invitati ad affrettarsi prima che “le carte volino via istantaneamente”. Tutto falso. A dare l’allarme è stata la stessa Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro, che ha pubblicato un avviso ufficiale sul proprio sito e invitato i cittadini a non fidarsi della comunicazione e a non cliccare su nessun link. L’obiettivo della frode potrebbe essere duplice: sottrarre dati personali o attivare addebiti non autorizzati. La pagina si presenta con il nome “Trasporti pubblici a Nuoro”, è stata costruita per sembrare affidabile. «Segnaliamo che la pagina riportata nell’immagine è completamente falsa. Fate attenzione alle truffe» si legge nella comunicazione dell’Atp, che ribadisce di non aver mai lanciato offerte e invita chiunque abbia ricevuto il messaggio a non fornire dati personali né informazioni di pagamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA