TORINO. Dopo le parole, le sfilate (ieri folla per Jannik Sinner), gli incontri con tifosi e sponsor, gli allenamenti, alle Atp Finals è ora di fare sul serio. Torino (nelle intenzioni del sindaco Stefano Lo Russo) le vorrebbe tenere sino al 2030 («Perché è così poco ambizioso?», lo ha bonariamente rimproverato il presidente Fitp, Angelo Binaghi) ma intanto si gode il via di questa edizione. In campo alla Inalpi Arena Sascha Zverev contro il fenomenale spagnolo Rafa Jodar (ore 14) e Ben Shelton contro Arthur Fils (20.30).

I complimenti

Intanto il favorito del Gruppo Ivan Lendl, fa i complimenti a Flavio Cobolli, che debutterà domani alle 20.30 contro Daniil Medvedev: «Se si è qualificato per le Atp Finals è perché se lo merita. Aspetto con ansia di affrontarlo». Carlos Alcaraz si è anche allenato con il romano sul Centrale dell'Arena di Torino in vista dell'esordio alle Atp Finals che per o spagnolo sarà alle 14.30 contro Frances Tiafoe. «Flavio è una bravissima persona», le parole di Alcaraz ai microfoni di Sky. «È un tennista fantastico e ha dimostrato il suo livello per tutta la stagione. È una persona con cui ho potuto condividere tantissimo, siamo cresciuti insieme. Per me significa molto aver condiviso con lui tanti allenamenti, qualcuno anche a casa mia. Abbiamo iniziato la stagione allenandoci insieme ed è fantastico che entrambi abbiamo avuto un 2026 molto positivo. Gli auguro davvero il meglio». E ora aspetta di sfidarlo in campo: «È da tanto tempo che non gioco contro di lui in una partita ufficiale, quindi aspetto con ansia di affrontarlo qui, a casa sua, davanti ai suoi tifosi. Credo che sarà una sfida molto bella».

Il doppio azzurro

«Ci sentiamo bene, ci stiamo allenando bene. Abbiamo provato il centrale, aspettiamo lunedì con ansia, preparando al meglio la partita. L'obiettivo sicuramente è far bene e cercare di far meglio dell'anno scorso. Sappiamo che ogni partita comunque è tosta, ci sono molte coppie forti, tutte coppe molto consistenti, che hanno giocato un grandissimo anno come noi, quindi sarà una battaglia ogni giorno". A dirlo, nella conferenza stampa del media day, Simone Bolelli, alla sua terza Atp Finals nel doppio insieme ad Andrea Vavassori. Ed è proprio il torinese a non nascondere la «felicità di essere qui. L'obiettivo di ogni anno è esserci, essere presenti a questa manifestazione che per noi è speciale, perché siamo italiani e sentiamo il calore del pubblico e siamo molto motivati. Ci siamo goduti entrambe le edizioni passate», aggiunge, «e sappiamo cosa aspettarci, c'è più esperienza, più maturità, quindi secondo me potremmo fare bene anche questa volta». Quanto agli avversari Bolelli ribadisce che "sono tutte coppie molto forti, sarà una battaglia durissima, quindi dobbiamo tenere e l'obiettivo intanto è su lunedì e poi vediamo". La prima sfida per gli azzurri sarà con la coppia Granollers-Zeballos domani alle 11.30.

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