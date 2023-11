Atp Finals al via a Torino Sinner c’è, Tsitsipas forse 

TORINO. Jannik Sinner è pronto all'esordio delle Nitto Atp Finals di Torino. L'unica incognita per l'altoatesino è l'avversario che alle 14.30 dovrà affrontare al Pala Alpitour: il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking mondiale, ha accusato un dolore al gomito durante l'allenamento. Un fastidio avvertito già venerdì, che il giorno seguente lo ha costretto ad abbandonare il training previsto con Carlos Alcaraz sul Centrale. Il gomito dolente è quello destro, lo stesso che costrinse l'ellenico a dare forfait alle Atp Finals del 2021 e a ricorrere ad un intervento chirurgico.

Per Tsitsipas - semifinalista a Vienna e Parigi - è a forte rischio l'esordio contro Sinner, anche se l'impressione è che alla fine il greco proverà a scendere in campo per testare le sue condizioni e valutare se può proseguire il torneo. Il polacco Hubert Hurkacz, numero 9 Atp, è in preallarme.

Oggi è giorno d’esordio anche per Nole Djokovic, campione uscente. Alle 21 affronterà il danese Holger Rune, talento emergente del tennis mondiale, nell’altro incontro del gruppo Verde. «Rune è tra i leader della NextGen», ha detto il serbo, «tra i migliori giocatori che traghetteranno questo sport per i prossimi dieci anni. Ha accanto Boris Becker, una vera leggenda di questo sport, e sta continuando a migliorare e a migliorare». Domani debutta il gruppo Rosso con Alcaraz-Zverev (14.30) e il derby russo Rublev-Medvedev (21).

