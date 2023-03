Atp Finals 2022, edizione record: «E miglioreremo»  

La scelta di Torino ha pagato. Eccome. Perché l'edizione 2022 delle Nitto Atp Finals ha avuto un impatto economico totale di 221,9 milioni, l'87% in più del 2021. Un traino straordinario, perché sono stati già venduti, a ieri, oltre 27mila biglietti per l'evento di quest'anno, il 25% in più di quelli venduti alla stessa data l'anno scorso, con una crescita degli incassi del 33%. I dati li ha illustrati il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, che ovviamente non si ferma ai dati (clamorosi) della passata edizione ma assicura. «Vogliamo continuare a crescere, migliorare, fare tutto il possibile perché un italiano possa essere in campo fin dalla prossima edizione, speriamo con tutto il cuore. E per tenere questa manifestazione a Torino per un tempo ancora più lungo».

E Binaghi lo aveva anticipato nella conferenza di presentazione del torneo Atp 175 a Cagliari: con quei 222 milioni di ricadute, di cui 75,5 di impatto diretto, 98 indiretto e indotto e 48,4 milioni di impatto fiscale, le Finals hanno superato Eurovision (58 milioni), la Uefa Women's Euro 2022 in Inghilterra (60 milioni) e il nostro Sanremo 2023 (186 milioni). Altri dati riguardano la copertura mediatica e social, con 179 Paesi raggiunti, 35 in più del primo anno, 16 mila ore di esposizione tv e streaming, 190,9 milioni di audience totale, il 74% in più del 2021, con 95 milioni di spettatori in tv e streaming in Italia. E con una visibilità del “brand” Torino di circa 1.500 ore, per un valore commerciale stimato in oltre 13 milioni. Quanto alla «customer satisfaction», la soddisfazione di chi acquista o soggiorna per le Finals, «è arrivata al 97%, 8,5 punti in più dell'anno prima».

Le Next Gen Atp Finals

Se la speranza di Binaghi, ma anche quella di tutti i tifosi italiani, è la presenza di un giocatore azzurro alle Finals di Torino, dopo l’assenza pesante del 2022, c’è attesa per capire quale sarà la sede delle Next Gen Finals del prossimo autunno: «Stiamo valutando le opzioni sul mercato, ma è prematuro parlarne, credo che nei prossimi 2 o 3 mesi raggiungeremo una decisione»: a margine della presentazione dei numeri delle Atp Finals 2022, il presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi ha affrontato l’argomento sulla sede del torneo, ospitato negli ultimi sei anni a Milano. E sull'ipotesi di tenerle in Italia ha risposto: «L'Italia sarà, credo e spero, uno dei candidati. C'è anche ovviamente l'ipotesi di portarla all'estero e una delle ipotesi è di unirla alle Wta Finals». Nessuna ipotesi invece di un'unione con le Finals di Torino. «Siamo più sull'ipotesi di unirle con le Wta che non di unire le due città», conclude.

