Atp, Djokovic non va negli Usa ma resta n. 1 

Novak Djokovic mantiene la vetta dell'Atp Ranking. Il serbo, che non potrà giocare a Indian Wells e Miami (non avendo le vaccinazioni anti Covid), conserva grandi chances di restare numero 1 del mondo anche dopo il “Sunshine Double”, l'accoppiata dei primi due Masters 1000 della stagione in California e Florida, anche se il numero 2 Carlos Alcaraz (con due vittorie) e il numero 3 Stefanos Tsitsipas (con un titolo e una finale) potrebbero superarlo. Intanto Daniil Medvedev si è ulteriormente riavvicinato alla top 5 mentre Holger Rune ha migliorato il best ranking: 8°, miglior danese nella storia del ranking Atp introdotto nel 1973.

Per quanto riguarda gli italiani dopo il ko al primo turno a Santiago, Musetti perde tre posizioni nel e scivola al 21°posto, mentre Jannik Sinner è stabile al 13° posto. Berrettini guadagna una posizione (23°), mentre Sonego risale al n. 57 grazie ai quarti a Dubai.

Intanto l’ucraina Marta Kostyuk ha votno ad Austin il proprio primo torneo Wta, battendo in finale una russa, Varvara Gracheva, alla quale si è rifiutata di stringere la mano e concedere la foto di rito assieme. Kostyuk ha dedicato il successo alla sua Ucraina e a «tutte le persone che stanno combattendo e morendo».

