Atp, c’è il fiato di Sinner  sul collo di Alcaraz (2°) 

Si è ridotto ad appena 535 punti il distacco tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che occupano la seconda e terza posizione del ranking Atp, con Novak Djokovic sempre primo. A parte questo, non ci sono cambiamenti nella Top 10 della nuova classifica, che vede allargarsi a 1050 punti il divario tra il serbo e lo spagnolo. Il norvegese Casper Ruud ha ottenuto l'11° posto a scapito del greco Stefanos Tsitsipas. Il russo Karen Khachanov è 15° grazie al sorpasso sugli americani Frances Tiafoe e Ben Shelton. L'argentino Francisco Cerundolo, 20° (+2), rientra nella Top 20, davanti al connazionale Sebastian Baez, vincitore domenica dell’Atp 500 di Rio, al miglior ranking in carriera: è 21 (+9). Dopo Sinner il migliore degli italiani è Lorenzo Musetti, numero 26, seguito da Matteo Arnaldi (42) e Lorenzo Sonego (48).

Le donne

Grazie al successo di sabato nel torneo Wta 1000 a Dubai, Jasmine Paolini scala 12 posizioni e diventa numero 14 del mondo: la toscana non era mai stata nella Top 20. In testa c’è sempre la polacca Iga Swiatek, battuta in semifinale a Dubai dalla russa Anna Kalinskaya, che così sale al 24° posto (+16). Numero 2 è la bielorussa Aryna Sabalenka, 3 l'americana Coco Gauff. Rentra nella top 10 (9ª) la greca Maria Sakkari. Salgono Lucia Bronzetti (52, +8), Elisabetta Cocciaretto (56, +2) e Sara Errani (90, +4), scende Martina Trevisan (60, -1), precipita Camila Giorgi (105, +33).

