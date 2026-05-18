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La nuova classifica.
19 maggio 2026 alle 00:36

Atp, 4 azzurri nella top 16 

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Non solo Jannik Sinner, che ha portato a 2740 punti il vantaggio su Carlos Alcaraz ed é certo di conservare il numero 1 nel ranking Atp comunque vadano il Roland Garros e Wimbledon. Nella classifica maschile aggiornata, conservano il terzo e quarto posto Alexander Zverev e Novak Djokovic, ne guadagna uno Ben Shelton, quinto ai danni di Felix Auger-Aliassime, ora sesto. Medvedev, Fritz, de Minaur e Bublik completano la Top-10. Altri tre italiani nella Top-20: Lorenzo Musetti scende (11°, ma saltando Parigi perderà molti punti), Flavio Cobolli è 14° (-2), Luciano Darderi 16°, best ranking.

Intanto si giocano sulla terra il 500 di Amburgo (con Darderi e Cobolli teste di serie) e il 250 di Ginevra, dove ieri Raul Bracaccio è stato eliminato dallo svizzero Stan Wawrinka per 6-2, 4-6, 7-6(5).

Sulla più celebre terra rossa di Parigi sono invece cominciate le qualificazioni al Roland Garros: tra gli italiani, avanti Pellegrino, Travaglia, Cecchinato e Cinà. Prosegue il cammino di Trevisan e Pigato tra le donne.

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